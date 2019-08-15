Узбекское землячество заподозрило националистов и мафию в отравлении 69 мигрантов под Самарой

Один из 69 граждан Узбекистана, отравившихся в Самарской области 15 июля, скончался. 48 из них остаются в российских больницах в тяжелом состоянии. Причины массового отравления работавших на садоводческом предприятии мигрантов выясняются. Президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош», член правления Профсоюза трудовых мигрантов России Усман Баратов предполагает, что отравление могло быть умышленным. Баратов назвал две версии: национализм и вражду местных бизнесменов.





«Как я слышал из репортажей, граждане Узбекистана отравились зоокумарином, он применяется в сельском хозяйстве для уничтожения грызунов в том числе. Следователи должны выяснить, как это вещество попало в пищу, — заявил Daily Storm Баратов. — Наверное, это было сделано умышленно. Я думаю, нужно искать [виновных в отравлении] среди националистов, нацистов. Или это может быть месть одного бизнесмена в отношении другого, чтобы его убрать с бизнес-поля таким образом и посадить в тюрьму».





Глава общественной организации убежден, что рабочие не могли случайно перепутать упаковку с ядовитым веществом: «Такие вещества всегда в очень яркой упаковке, на них всегда написано: «Осторожно, яд!», изображен череп и так далее».





«Это даже может попасть под определение геноцида — когда такое количество людей одной национальности, попытка была умертвить их всех <...> Кто-то может остаться инвалидом на всю жизнь, кто-то может ослепнуть, а у кого-то может быть частичный паралич в будущем. У всех [отравившихся] есть семьи, дети, они тут совсем ни при чем!» — эмоционально заключил Баратов.





Один из отравленных рассказал, что вместе с соотечественниками работал садовником в яблоневом саду предприятия «Кошелевский посад». «В тот день мы чем-то отравились, не знаю, может от еды — 15 августа будет ровно месяц со дня нашего отравления. В тот день у нас пошла кровь изо рта, мы начали мочиться кровью», — сообщил он радио «Озодлик». Мужчина добавил, что сотрудники генконсульства Узбекистана в Казани один раз навестили пострадавших. По информации издания, все 69 мигрантов — уроженцы Ханкинского района Хорезмской области.





Исполняющий обязанности главврача Тольяттинской городской клинической больницы №1 Леонид Разливинский рассказал, что лечение отравившихся зоокумарином мигрантов может продлиться 70-80 дней. «Зоокумарин, используемый для обработки семян, приостанавливает свертываемость крови. Состояние пациентов, находящихся в областной и нашей больнице, очень тяжелое. Среди них есть один трехлетний ребенок. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им. Сейчас собрались самые лучшие специалисты из Москвы и Самары», — сообщил Разливинский.



