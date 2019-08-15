Оппозиционер призвал не летать в Крым после инцидента с A321

В беседе с корреспондентом Daily Storm Кунин заявил, что восхищается мужеством пилотов, посадивших А321 на кукурузном поле, но что он против рейсов российских авиакомпаний на полуостров из-за позиции Украины по Крыму. Он также признался, что иногда использует нецензурную лексику в соцсетях и считает это нормальным.





«Если человек, которого вы не уважаете, приходит к вам в социальные сети и начинает учить жизни — ваше полное право обращаться к нему так, как вы считаете нужным», — ответил Кунин на вопрос, действительно ли он назвал Пелевина нецензурным словом.





Писатель Александр Пелевин в комментарии Daily Storm объяснил, почему не хочет судиться с Куниным: «В суд подавать не буду, это же Twitter, там все друг друга посылают».





Александр Пелевин — петербургский писатель и поэт, автор романов «Калинова Яма», «Четверо», «Здесь живу только я» и нескольких рассказов.





Утром 15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Подмосковье. Воздушное судно следовало рейсом Москва — Симферополь. В самолете находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После взлета с аэродрома Жуковский в двигатели аэробуса попали птицы, и пилотам пришлось экстренно сажать самолет на кукурузном поле. После приземления никто не погиб. В России экипаж призвали наградить, а на Украине — внесли в базу данных сайта «Миротворец».