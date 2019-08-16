В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от внешнего мира семь сел

Подъезд к семи населенным пунктам в Красноармейском районе Приморья отрезан из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка. В блокированных водой селах проживают 502 человека, всего под угрозой подтопления — 10 районов Приморского края. Из-за тайфуна в бухтах Приморья укрылись более 200 иностранных судов.





«Проезд есть везде, кроме Красноармейского района — семь населенных пунктов. Там живет 502 человека», — цитирует врио вице-губернатора региона Олега Мельникова РИА Новости. Накануне в населенные пункты доставили продукты, пенсии, проблем со связью и электричеством нет, добавил он.





По информации на утро пятницы, в крае зафиксировали 18 отключений электроэнергии, не устранили только одну аварию в городе Большой Камень. «Там есть хозяин, АО «Энергетик», он не занимается содержанием своих сетей и ремонтом. Я попросил прокурора с учетом ситуации применить меры прокурорского реагирования к компании», — заявил Мельников.





Из-за сильных дождей, которые принес тайфун, под угрозой потопления 16-17 августа находятся 10 районов: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Михайловский, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский.