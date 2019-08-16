В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от внешнего мира семь сел

Подъезд к семи населенным пунктам в Красноармейском районе Приморья отрезан из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка. В блокированных водой селах проживают 502 человека, всего под угрозой подтопления — 10 районов Приморского края. Из-за тайфуна в бухтах Приморья укрылись более 200 иностранных судов.
«Проезд есть везде, кроме Красноармейского района — семь населенных пунктов. Там живет 502 человека», — цитирует врио вице-губернатора региона Олега Мельникова РИА Новости. Накануне в населенные пункты доставили продукты, пенсии, проблем со связью и электричеством нет, добавил он.
По информации на утро пятницы, в крае зафиксировали 18 отключений электроэнергии, не устранили только одну аварию в городе Большой Камень. «Там есть хозяин, АО «Энергетик», он не занимается содержанием своих сетей и ремонтом. Я попросил прокурора с учетом ситуации применить меры прокурорского реагирования к компании», — заявил Мельников.
Из-за сильных дождей, которые принес тайфун, под угрозой потопления 16-17 августа находятся 10 районов: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Михайловский, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский.
В ожидании пика тайфуна суда пограничного управления контролируют обстановку в бухтах края. «Только на Ольгинском направлении собралось более 200 иностранных судов, они продолжат прибывать. Стоят на всем северном направлении от Преображения до Тернея», — цитирует сообщение пресс-группы пограничного управления ФСБ по Приморскому краю «Интерфакс». Ранее сообщалось, что многие из иностранных судов подняли флаг «терплю бедствие» и попросили пограничные власти России разрешить им переждать непогоду у берегов Приморья.
Кроме того, из-за паводка возвращающиеся на родину китайские туристы застряли на погранпереходе Полтавка в Приморье. Губернатор региона рассказал, что граждан Китая обеспечили туалетом и водой, а также отметил, что до конца дня туристы перейдут границу.