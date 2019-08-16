Данные ФСБ и Росстата о въезжающих в РФ иностранцах отличаются более чем в шесть раз

Согласно данным Федеральной службы госстатистики (Росстат), общее число прибывших в Россию иностранцев в прошлом году составило 4,9 миллиона человек. Статистика Федеральной службы безопасности (ФСБ) в разы больше — 32,6 миллиона. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень силового ведомства «Численность и миграция населения РФ» за 2018 год.





Росстат получает данные о миграции на основании учета территориальных органов МВД, отметили в издании. Листки статучета мигрантов составляются при их регистрации и снятии с учета по месту жительства, а также при регистрации по месту пребывания на срок девять месяцев и более. В то время как погранслужба ФСБ учитывает каждый факт въезда и выезда иностранцев.





Заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских объяснила, что если, например, иностранец живет в приграничной зоне и в течение года ездит в Россию и обратно 10 раз, то будет учитываться пограничниками как 10 случаев пересечения границы. При этом МВД учтет его как одного человека, потому что каждый раз иностранец приезжал с одной и той же целью.





Чудиновских также отметила, что действовавший до 2019 года перечень целей въезда иностранцев в Россию, который фиксировала ФСБ, определялся постановлением Госкомстата от 2000 года. Он «морально устарел», а пограничная статистика была недостаточно информативна, поскольку в ней отсутствовал очень значимый учет потока прибытий с целью работы, уточнила эксперт. Включение ФСБ графы «работа» в перечень целей въезда повысит качество статистки, добавила она.