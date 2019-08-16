Нефтяные санкции Трампа обогатили российских экспортеров на миллиард долларов

Санкции США, ограничивающие экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, оказались выгодны нефтяным компаниям России, утверждает Bloomberg. По данным агентства, в период с ноября 2018-го по июль 2019 года российские экспортеры смогли дополнительно заработать 905 миллионов долларов. Расчеты издания учитывают разницу между марками Urals и Brent за указанный период по отношению к среднему за пять лет показателю.





В частности, уточняет Bloomberg, спрос на Urals вырос в Средиземноморском регионе, где местные компании ранее предпочитали закупать иранскую нефть. Аналитик консалтинговой компании JBC Energy Констанцы Рангелова отметила решение OPEC+ по сокращению добычи, которое также положительно отразилось на ценах и продажах российской нефти. На этом фоне стоимость барреля Urals достигла максимальных показателей по отношению к Brent.