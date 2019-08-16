Трамп связал массшутинг в США с закрытием психбольниц

Увеличение количества психиатрических лечебниц поможет решить проблему массовых расстрелов в США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, из-за закрытия в XX веке огромного количества психбольниц возросло число неуравновешенных людей.





«Я хочу, чтобы люди помнили слова «психическое заболевание». Эти люди психически больные, и никто не говорит им об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения [для душевнобольных]. Мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах, чтобы эти сумасшедшие владели оружием», — цитирует Трампа агентство Reuters.





Президент США также заявил, что людей, которые покупают огнестрельное оружие, необходимо тщательно проверять. Однако корень проблемы массовых расстрелов в стране, по его мнению, в другом: их число выросло из-за того, что в XX веке было закрыто огромное количество психиатрических лечебниц.





5 августа Трамп поручил ужесточить законодательство после случаев расстрела десятков людей в штатах Техас и Огайо. Политический лидер приказал выработать нормы, гарантирующие смертную казнь тем, кто совершает массовые убийства и преступления на почве ненависти. Трамп также призвал усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране. Кроме того, он заявил, что ФБР активизирует борьбу с внутренним терроризмом.





3 августа житель Техаса открыл огонь в супермаркете города Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 22 человека, более 20 человек получили ранения. Похожий инцидент произошел 4 августа в штате Орегон: от рук стрелка погибли девять человек, более 30 человек получили ранения.