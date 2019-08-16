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Трамп связал массшутинг в США с закрытием психбольниц
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Трамп связал массшутинг в США с закрытием психбольниц

По мнению американского лидера, стрелки — это неуравновешенные и больные люди, которым никто этого не говорит

По мнению американского лидера, стрелки — это неуравновешенные и больные люди, которым никто этого не говорит
Фото: © GLOBAL LOOK press / Josh Bachman

Увеличение количества психиатрических лечебниц поможет решить проблему массовых расстрелов в США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, из-за закрытия в XX веке огромного количества психбольниц возросло число неуравновешенных людей.


«Я хочу, чтобы люди помнили слова «психическое заболевание». Эти люди психически больные, и никто не говорит им об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения [для душевнобольных]. Мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах, чтобы эти сумасшедшие владели оружием», цитирует Трампа агентство Reuters.


Президент США также заявил, что людей, которые покупают огнестрельное оружие, необходимо тщательно проверять. Однако корень проблемы массовых расстрелов в стране, по его мнению, в другом: их число выросло из-за того, что в XX веке было закрыто огромное количество психиатрических лечебниц.


5 августа Трамп поручил ужесточить законодательство после случаев расстрела десятков людей в штатах Техас и Огайо. Политический лидер приказал выработать нормы, гарантирующие смертную казнь тем, кто совершает массовые убийства и преступления на почве ненависти. Трамп также призвал усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране. Кроме того, он заявил, что ФБР активизирует борьбу с внутренним терроризмом.


3 августа житель Техаса открыл огонь в супермаркете города Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 22 человека, более 20 человек получили ранения. Похожий инцидент произошел 4 августа в штате Орегон: от рук стрелка погибли девять человек, более 30 человек получили ранения.


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