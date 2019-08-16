Летчиков ВКС РФ вооружат пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо АКС-74У

НАЗ — набор для выживания терпящего бедствие летчика. Укладывается перед вылетом под катапультное кресло. Состав каждого конкретного НАЗа зависит от условий, в которых может оказаться военнослужащий, ограничений по весу, объему и многих других факторов. Обычно в набор входит режущий инструмент, запас лекарств, воды и еды, а также средства связи. Помимо этого в него входит личное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.





ПП-2000 — российский пистолет-пулемет калибра девять миллиметров. Разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения (Тула). Оружие считается одним из самых легких в мире — 1,4 килограмма без магазина и приклада. Серийное производство началось в 2006 году для подразделений МВД России.





Длинна ПП-2000 составляет 582 миллиметра с разложенным прикладом и 350 миллиметров без приклада. Для сравнения: длина АКС-74У с разложенным прикладом составляет 730, со сложенным — 490 миллиметров.