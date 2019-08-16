«Все должно быть легитимно»: Дума проработает проблему ввоза запрещенных лекарств для детей

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала в Facebook, что правоохранители завели на москвичку уголовное дело из-за заказа за границей незарегистрированного в России препарата «Фризиум» для страдающего эпилепсией ребенка. В Минздраве пообещали оценить эффективность лекарства. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил Daily Storm, что депутаты в осеннюю сессию будут работать над проблемой ввоза незарегистрированных в РФ препаратов, необходимых для детей. По словам Морозова, вопрос уже обсуждался с правительством, и предполагается, что такие препараты будут закупаться.





«В рамках сегодняшнего законодательства складывается такая весьма парадоксальная ситуация. Мы это обсуждали и относительно незарегистрированных препаратов говорили. Этот вопрос мы себе поставили в повестку дня и будем работать над ним в осеннюю сессию», — заверил Морозов.





«Мы обсуждали это и с правительством, остановились на том, что те препараты, которые не зарегистрированы и необходимы деткам, правительство будет отдельно закупать. Это все должно быть легитимно. Мы постоянно работаем и на связи с ними», — добавил глава думского комитета по охране здоровья.





В пресс-службе Министерства здравоохранения заявили ТАСС, что по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение об эффективности «Фризиума», «в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов».





Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович призвал столичный Следственный комитет прекратить дело в отношении матери, заказавшей за границей «Фризиум», и назвал ситуацию бесчеловечной. «Я направил обращение руководителю Следственного комитета по Москве, с тем чтобы прекратить это уголовное дело, оно не первое, как мы знаем, на моей памяти в Москве это уже четвертая такая история, но в этот раз она еще круче: и обыск, и изъятие компьютера. В этой ситуации такое недопустимо», — процитировало омубдсмена РИА Новости.





Директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила в Facebook, что в московском отделении «Почты России» на Челобитьевском шоссе «два сотрудника с удостоверениями: таможенная служба, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков» задержали мать, которая получала на почте препарат «Фризиум» для страдающего эпилепсией ребенка. Мониава рассказала, что на женщину завели уголовное дело, однако позднее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что СКР не возбуждал и не расследует дело о покупке лекарства для тяжелобольного ребенка.





В июле Мониава также рассказала о задержании при получении на почте «Фризиума» для больного ребенка еще одной женщины — Елены Боголюбовой. После сообщений о задержании Боголюбовой пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией и пообещал связаться с Минздравом. Затем ведомство пояснило, что ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможен при наличии медицинских документов, подтверждающих, что их выписали физическом лицу.