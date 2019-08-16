В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат

Четверо пакистанских солдат погибли в ходе конфликта в спорном регионе Кашмир на границе с Индией. Со стороны Индии погибли по меньшей мере пятеро военнослужащих. Об этом заявили представители армии Пакистана. Также утверждается, что от рук индийских военных погибли двое мирных жителей. Индия отрицает наличие жертв со своей стороны.
Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», столкновения начались 15 августа. Пакистан утверждает, что огонь открыли индийские военные. Отмечается, что 16 августа данную ситуацию обсудят на закрытой встрече Совета Безопасности ООН. Представители Пакистана пообещали, что не будут провоцировать вооруженный конфликт, но Индия не должна принимать это за слабость.
12 августа Пакистан начал стягивать свои войска к границе с Индией на фоне обострения конфликта между странами из-за лишения индийского штата Кашмир особого статуса. 8 августа было приостановлено железнодорожное сообщение с Индией. Также из Исламабада был выслан индийский посол.
7 августа правительство Пакистана пообещало приостановить двустороннюю торговлю с Индией, понизить уровень дипломатических отношений с ней и обратиться в Совет Безопасности ООН. Также пакистанские власти объявили о намерении задействовать все дипломатические каналы, чтобы разоблачить «жестокий индийский расистский режим». Премьер-министр Пакистана Имран Хан сравнил действия Индии с действиями нацистской Германии.
Вечером 5 августа верхняя палата индийского парламента (Раджья сабха) отменила 370-ю статью Конституции страны, которая дает спорному штату Джамму и Кашмир особый статус и права на автономию. После принятия закона Кашмир потеряет статус штата и будет разделен на союзные территории: Джамму и Кашмир и провинцию Ладакх с разной степенью самоуправления. Союзные территории в большей степени подчиняются федеральному центру и не имеют своих флага и гимна. В преддверии своего шага Индия ввела на территорию Кашмира армию и арестовала политических лидеров региона.
В конце февраля 2019 года ВВС Пакистана и Индии устроили воздушный бой над территорией Кашмира. Со стороны Пакистана принимали участие 24 самолета: восемь истребителей F-16, четыре истребителя-перехватчика Mirage-3, четыре бомбардировщика Chengdu FC-1 Xiaolong и самолеты сопровождения. Со стороны Индии было восемь истребителей: четыре Су-30МКИ, два Mirage-2000 и два МиГ-21. Индийский пилот на МиГ-21 подбил F-16, но был сбит ракетой «воздух-воздух», а летчик попал в плен к пакистанским военным.
Конфликт из-за Кашмира между Индией и Пакистаном тянется с 1947 года. Обе стороны претендуют на контроль над регионом, а на линии разграничения постоянно возникают конфликты, которые уже три раза перерастали в войну. Кроме того, на территорию штата претендует непризнанное государство Азад-Кашмир (Свободный Кашмир). Индия требует прекратить поддержку Пакистаном мусульманских боевиков в Кашмире. В Исламабаде, в свою очередь, считают, что конфликт является международным.