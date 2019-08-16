В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат

12 августа Пакистан начал стягивать свои войска к границе с Индией на фоне обострения конфликта между странами из-за лишения индийского штата Кашмир особого статуса. 8 августа было приостановлено железнодорожное сообщение с Индией. Также из Исламабада был выслан индийский посол.





7 августа правительство Пакистана пообещало приостановить двустороннюю торговлю с Индией, понизить уровень дипломатических отношений с ней и обратиться в Совет Безопасности ООН. Также пакистанские власти объявили о намерении задействовать все дипломатические каналы, чтобы разоблачить «жестокий индийский расистский режим». Премьер-министр Пакистана Имран Хан сравнил действия Индии с действиями нацистской Германии.





Вечером 5 августа верхняя палата индийского парламента (Раджья сабха) отменила 370-ю статью Конституции страны, которая дает спорному штату Джамму и Кашмир особый статус и права на автономию. После принятия закона Кашмир потеряет статус штата и будет разделен на союзные территории: Джамму и Кашмир и провинцию Ладакх с разной степенью самоуправления. Союзные территории в большей степени подчиняются федеральному центру и не имеют своих флага и гимна. В преддверии своего шага Индия ввела на территорию Кашмира армию и арестовала политических лидеров региона.





В конце февраля 2019 года ВВС Пакистана и Индии устроили воздушный бой над территорией Кашмира. Со стороны Пакистана принимали участие 24 самолета: восемь истребителей F-16, четыре истребителя-перехватчика Mirage-3, четыре бомбардировщика Chengdu FC-1 Xiaolong и самолеты сопровождения. Со стороны Индии было восемь истребителей: четыре Су-30МКИ, два Mirage-2000 и два МиГ-21. Индийский пилот на МиГ-21 подбил F-16, но был сбит ракетой «воздух-воздух», а летчик попал в плен к пакистанским военным.





Конфликт из-за Кашмира между Индией и Пакистаном тянется с 1947 года. Обе стороны претендуют на контроль над регионом, а на линии разграничения постоянно возникают конфликты, которые уже три раза перерастали в войну. Кроме того, на территорию штата претендует непризнанное государство Азад-Кашмир (Свободный Кашмир). Индия требует прекратить поддержку Пакистаном мусульманских боевиков в Кашмире. В Исламабаде, в свою очередь, считают, что конфликт является международным.