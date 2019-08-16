Повторная экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова установила, что проект «Платформа», которым занимались Серебренников и его коллеги из «Седьмой студии», требовал более 300 миллионов рублей с учетом налогов, в то время как государство выделило на него лишь 216 миллионов рублей. Выводы экспертизы зачитала на заседании Мещанского районного суда Москвы судья Ирина Аккуратова, также заключение экспертов прокомментировал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.





«Не представляется возможным установить общую сумму расходов «Седьмой студии» в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов. По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы», — зачитала экспертное заключение судья.





В документе также говорится, что сумма расходов на реализацию «Платформы» должна была превышать государственные субсидии. «Осуществление проекта «Платформа» было значительным культурным явлением», — добавила Аккуратова.





Защита удовлетворена выводами экспертизы, заявил адвокат Серебренникова. «Экспертиза пришла к выводу, что стоимость реализации такого театрального проекта должна была составить около 260 миллионов рублей, а с учетом налогов — более 300 миллионов рублей, в то время как государство за весь период выделило на него лишь 216 млн рублей. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что «Седьмая студия» сэкономила около 80 миллионов рублей», — процитировало заявление Харитонова в суде ТАСС.





Представители прокуратуры не прокомментировали результаты экспертизы, следующее заседание по делу ожидается после 23 августа, сообщает издание.





15 апреля суд приостановил слушания по существу дела и повторно назначил комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую и финансово-экономическую экспертизу.





Мосгорсуд 8 апреля освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде главных подозреваемых по делу «Седьмой студии»: режиссера Кирилла Серебренникова, а также продюсера Юрия Итина и экс-руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софью Апфельбаум. Ранее суд также отпустил под подписку о невыезде экс-директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского.





В мае 2017 года правоохранительные органы провели обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре». В августе того же года режиссер был задержан. По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили 133 миллиона рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства в России в рамках проекта «Платформа».