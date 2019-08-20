Twitter и Facebook обвинили Китай в кампании против протестов в Гонконге

Социальные сети Twitter и Facebook приостановили работу тысяч аккаунтов, которые, по их мнению, использовались Китаем для распространения дезинформации о протестном движении в Гонконге, сообщил телеканал CNBC. В соцсетях заявили, что кампания Пекина по дискредитации протестов должна была «посеять политическую рознь» и направлена на подрыв «легитимности политического движения на местах».





«В ходе наших интенсивных расследований мы получили доказательства того, что речь идет о скоординированной государственной операции. В частности, мы определили большие группы учетных записей, которые работали скоординированно, чтобы усилить сообщения, связанные с протестами в Гонконге», — цитирует CNBC заявление Twitter.





Также сообщается, что работа еще более 200 тысяч аккаунтов кампании была приостановлена еще до проявления активности в социальной сети. На этот шаг Twitter пошел после того, как сайт социальной сети Pinboard предупредил несколькими днями ранее, что Пекин использует Twitter для распространения сообщений из государственных СМИ, дискредитирующих акции протеста.





Facebook объявил в своем блоге, что действует по совету Twitter. Соцсеть удалила семь страниц, три группы и пять учетных записей, которые, по ее мнению, оказывали скоординированное недостоверное влияние на протестующих в Гонконге. По словам представителя Facebook, около 15,5 тысяч учетных записей следуют за одной или несколькими деактивированными страницами, а примерно 2,2 тысячи аккаунтов присоединились по крайней мере к одной из таких групп.





«Мы блокируем эти страницы, группы и учетные записи, основываясь на их поведении, а не на контенте, который они опубликовали», — заявил Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности Facebook.