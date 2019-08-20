Госдеп осудил авиаудар по турецкой военной колонне в сирийской провинции Идлиб

Госдепартамент США осудил нанесенный ВВС Сирии авиаудар по турецкой военной колонне в провинции Идлиб и призвал сирийского президента Башара Асада и его союзников вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Соответствующее сообщение разместила в Twitter руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.
«Режим Асада и его союзники должны сейчас же вернуться к режиму прекращению огня в Идлибе. Сегодняшний безрассудный авиаудар по турецкой колонне последовал за продолжающимися жестокими нападениями на мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться», - написала дипломат.
Ранее министерство национальной обороны Турции осудила атаку своей военной колоны в провинции Идлиб. «Анкара решительно осуждает атаку режима Асада конвоя ВС Турции в «зоне деэскалации», противоречащую договоренностям и духу сотрудничества с Россией по Сирии и приведшую к гибели мирных жителей. Несмотря на все переговоры с российской стороной, атаки режима в «зоне деэскалации» продолжаются», - цитирует турецкое издание Anadolu сообщение военного ведомства.
В турецком Минобороны также добавили, что ожидают от Москвы шагов, направленных на предотвращение повторения подобных событий в будущем.
19 августа ВВС Сирии нанесли авиаудар по турецкой военной колонне, которая пересекла государственную границу страны и следовала на юг зоны деэскалации Идлиб. В сирийском МИДе заявили, что в ее состав входили бронетехника и грузовики с боеприпасами и оружием, предназначенным для боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра»,* понесшей большие потери в результате столкновения с правительственными войсками. Удары были нанесены по дороге, по которой двигалась колонна, и некоторые снаряды разрывались вблизи нее. Во избежание потерь военные прекратили движение, а турецкое командование отправило в район инцидента беспилотники. По данным турецких военных, в результате удара погибло трое гражданских, еще 12 человек были ранены.
Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые районы на востоке государства.
*«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в России.