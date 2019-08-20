Госдеп осудил авиаудар по турецкой военной колонне в сирийской провинции Идлиб

Госдепартамент США осудил нанесенный ВВС Сирии авиаудар по турецкой военной колонне в провинции Идлиб и призвал сирийского президента Башара Асада и его союзников вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Соответствующее сообщение разместила в Twitter руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.





«Режим Асада и его союзники должны сейчас же вернуться к режиму прекращению огня в Идлибе. Сегодняшний безрассудный авиаудар по турецкой колонне последовал за продолжающимися жестокими нападениями на мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться», - написала дипломат.