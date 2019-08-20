В России число дел о мошенничестве с электронными платежами выросло в восемь раз

В первой половине 2019 года было зарегистрировано 6613 дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 Уголовного кодекса РФ). Это почти в восемь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК, ссылаясь на статистику, собранную Главным информационно-аналитическим центром МВД России.





Кроме того, в первые шесть месяцев 2019 года на 28% по сравнению с 2018 годом выросло число зарегистрированных преступлений по статье о мошенничестве при получении выплат. Было зарегистрировано 4441 такое дело.





Мошенничество с использованием электронных средств платежа включает в себя любые незаконные действия, в том числе безналичный перевод с помощью информационных технологий, электронных носителей информации и прочее, объяснил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.





Адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко уточнил, что под статью 159.3 УК РФ не подпадает снятие денег в банкомате с похищенной или подделанной карты и снятие денег с карты, если жертва сама сообщила пин-код от нее. Эксперт добавил, что статья распространяется на хищение денег с использованием украденной или подделанной карты, когда эта карта предъявляется работнику банка или магазина. Мошенника ждет до десяти лет лишения свободы при совершении преступления организованной группой или в особо крупном размере.





Замглавы юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова связала рост числа преступлений по статье 159.3 УК с активизацией мошенников в сфере электронных платежей, а также постановлением пленума Верховного суда от ноября 2017 года. Правоохранительные органы более четко поняли, что понимается под этим составом, и стали активнее применять эту статью, пояснила она.