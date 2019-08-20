«Сердце запускали пять раз»: девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции

В турецком отеле Sunhill в Бодруме (провинция Мугла) руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга засосало в трубу бассейна, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на родителей ребенка. По данным издания, инцидент произошел 18 августа. Первым неладное заметил отец девочки и нырнул в бассейн, чтобы помочь ей, однако у него ничего не получилось. Вырвать руку ребенка с куском трубы ему помогли гости отеля.





«Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке», — цитирует «Фонтанка» мать девочки.





Сейчас девочка находится в больнице турецкого города Денизли. Ее сердце перезапускали уже пять раз, однако ребенок продолжает оставаться в коме.





Туроператор Coral Travel, пишет издание, пошел навстречу и снял семье жилье на два дня поближе к больнице. При этом страховка покрывает пребывание в Турции только одного родителя. Все остальные расходы им придется оплачивать самостоятельно.





Как утверждает «Фонтанка», родители направили письмо с просьбой о помощи в российское консульство, где им пообещали ответить в течение 30 дней. Консульство России ситуацию на момент публикации не прокомментировало.