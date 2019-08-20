«Диагноз подтвердился»: директор «Ленкома» рассказал о состоянии Марка Захарова

Советский и российский режиссер театра и кино, худрук столичного театра «Ленком» 85-летний Марк Захаров был госпитализирован в одну из столичных клиник с подозрением на воспаление легких. На данный момент врачи подтвердили диагноз, но пообещали выписать известного постановщика через два-три дня. Об этом Daily Storm сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.





«Подтвердилось воспаление легких в легкой форме, он в палате. Не в реанимации! Побудет там два-три дня — и его выпишут. Это случилось вчера вечером: я сейчас нахожусь в Сочи в отпуске, но отсюда вызвал ему скорую, его осмотрели, все в порядке», — сообщил он.





Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Захаров находится в реанимации в одной из столичных клиник с подозрением на двухстороннее воспаление легких, а его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.





Марк Захаров родился в 1933 году. Является Героем Труда РФ и народным артистом СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Снял такие фильмы, как «12 стульев» (с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым), «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и другие.





Автор и соавтор сценариев к фильмам «Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни», «Земля Санникова». Поставил спектакли «День опричника» (по В. Сорокину), «В списках не значился», «Юнона и Авось», «Ва-банк», «Вишневый сад» и многие другие. Автор многих статей и нескольких книг, в том числе «Суперпрофессия» и «Контакты на разных уровнях», посвященных проблемам современной режиссуры.