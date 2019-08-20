«Мало угля и споры с «Газпромом»: в команде Зеленского предупредили о сложной зиме

Предстоящий осенне-зимний период на Украине будет сложным из-за низких запасов угля и продолжающихся споров с российским «Газпромом» относительно транзита газа через территорию страны. Об этом на брифинге заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
«У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования», — цитирует агентство «Украинские новости» заявление Геруса.
Чиновник также рассказал о диалоге с крупными компаниями, которым было указано на невозможность использования запасов угля на складах для шантажа ради повышения тарифов. Герус высказал мнение, что осенне-зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией «Газпром» относительно транзита газа через территорию Украины, которые могут оказать влияние на украинский рынок газа.
В конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, что будет с 1 января 2020 года с транзитом газа через Украину, отшутился, что в это время наступит Новый год, а значит будет весело. Затем он добавил, что компания готова продлить действующий контракт с Украиной, однако украинскому руководству нужно думать не о продлении транзита российского газа, а о газоснабжении собственной страны. Миллер также заявил, что точка невозврата по строительству «Северного потока — 2» пройдена и правовые возможности для его прекращения отсутствуют.
В 2009 году «Газпром» и «Нафтогаз Украина» подписали два газовых контракта. Один касался поставок российского газа для нужд страны, а второй — транзита в Европу через украинскую территорию. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года. Однако с 2012-го украинская сторона перестала полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года вообще перестала закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. С 2014 года компании начали разбирательства по обоим контрактам в международных судах.