«Мало угля и споры с «Газпромом»: в команде Зеленского предупредили о сложной зиме

Предстоящий осенне-зимний период на Украине будет сложным из-за низких запасов угля и продолжающихся споров с российским «Газпромом» относительно транзита газа через территорию страны. Об этом на брифинге заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.





«У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования», — цитирует агентство «Украинские новости» заявление Геруса.





Чиновник также рассказал о диалоге с крупными компаниями, которым было указано на невозможность использования запасов угля на складах для шантажа ради повышения тарифов. Герус высказал мнение, что осенне-зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией «Газпром» относительно транзита газа через территорию Украины, которые могут оказать влияние на украинский рынок газа.