«Коммерсантъ» сообщил о 27-кратном росте суммы хищений в деле «Югры»

Фигурантам дела о хищении средств обанкротившегося банка «Югра» вместо растраты 7,5 миллиарда рублей вменяют хищение более чем 200 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на новую редакцию обвинения. Среди обвиняемых — экс-директор московского филиала «Югры» Нина Чернова, а также бывший главный акционер банка Алексей Хотин.





10 июня следователи возбудили дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении Черновой, Хотина, а также бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева, сообщает издание. В тот же день их дело соединили в одно производство с основным делом о хищениях.





По версии следствия, экс-директор столичного филиала банка Чернова выдавала заведомо невозвратные кредиты. Нину Чернову задержали 14 июня и на следующий день отправили в СИЗО в том числе из-за того, что после возбуждения уголовного дела в отношении соучастников она «приняла меры по получению шенгенской визы, что свидетельствует о создании ею условий для того, чтобы скрыться от органов следствия», сообщает «Коммерсантъ».





20 июня, когда Черновой предъявили обвинение, ей вменили соучастие в хищении уже 200 миллиардов рублей вместо 7,5 миллиарда рублей, пишет издание. Аналогичное обвинение вынесли в адрес остальных фигурантов расследования, включая Алексея Хотина. При этом экс-руководители «Югры» за исключением Нины Черновой находятся под домашним арестом. Никто из руководства финансовой организации не признает вину в хищениях.





Дело в отношении Алексея Хотина и других фигурантов было возбуждено 18 апреля, на следующий день силовики задержали бизнесмена. По словам следователя, причастность Хотина подтверждается материалами дела, иными фактическими сведениями. 44-летний выходец из Белоруссии Алексей Хотин занимает 154-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2019» по версии Forbes. В 2019 году издание оценило его состояние в 700 миллионов долларов. Бизнесмен владеет около 1,8 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в Москве и отелем Four Seasons Moscow, сообщил Forbes.





25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка России признал банкротом банк «Югра» и назначил в отношении финансовой организации конкурсное управление сроком на один год. По подсчетам временной администрации, на момент банкротства в сентябре 2018-го «дыра» в капитале составляла 160,9 миллиарда рублей. 28 июля 2017-го у банка отозвали лицензию. Это был крупнейший банк с отозванной лицензией, писал РБК. По информации Банка России, на начало июля 2017 года «Югра» находилась на 29-м месте по активам среди российских банков.