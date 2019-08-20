Пираты, захватившие судно с тремя россиянами, вышли на связь

Пираты, захватившие грузовое судно «Мармалайта» датской компании Ultrabulk с восемью членами экипажа, в том числе тремя россиянами, вышли на связь с компанией-владельцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. По его данным, похитители требований пока не выдвигали.





«Вышли на связь.... Требований пока не озвучивали.... Все пока идет спокойно... С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии», — цитирует РИА Новости источник в компании — владельце судна.





В посольстве России в Камеруне сообщили, что пираты пока не вступали в контакт. «Мы находимся на связи с камерунскими властями, и они не подтверждают информацию о том, что похитители вышли на связь», — сообщил ТАСС сотрудник диппредставительства и добавил, что местонахождение россиян неизвестно, их поисками занимаются власти Камеруна.





В судоходной компании отказались прокомментировать ситуацию с захваченным судном и моряками. «В пятницу [16 августа] мы распространили информацию, кроме этого сообщить пока ничего не можем», — сказал агентству представитель судовладельца и пообещал в случае появления новых сведений довести их через пресс-службу.