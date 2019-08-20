«Глобальная промывка мозгов и Майдан»: Поклонская оценила сериал с Зеленским

Владимир Зеленский стал президентом Украины потому, что голосовали не за него, а за его экранный образ в сериале «Слуга народа». Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Сам телепроект замечательный, но он является инструментом «глобальной промывки мозгов», и, по словам депутата Госдумы, к похожим политическим уловкам прибегали перед Майданом.





«Замечательный сериал… Но это фильм, это воздействие опять-таки на умы людей. Ведь когда начинался Майдан в Киеве — тоже была глобальная промывка мозгов: против всего русского, да и вообще… Но, разумеется, граждане, выбирая Зеленского президентом, во многом выбирали героя «Слуги народа» и те декларации, которые выдвигал его герой», — рассказала Поклонская изданию «Ридус».





Идеи, которые пропагандировал в сериале главный герой Василий Голобородько (его сыграл Владимир Зеленский), по мнению депутата, близки любому человеку, потому что в их основе — справедливость. «Конечно, там прослеживается идея независимости Украины, «самостийности» и тому подобное», — отметила Поклонская.





«Украина должна стать независимой, но на сегодняшний день она очень зависима от внешнего управления заокеанского. Поэтому хотелось бы пожелать Украине настоящей независимости, когда она не будет бояться своего брата, сестру, соседа — это самое важное, вот тогда она будет независимой. А когда она шарахается и при любом чихе нужно оскорблять все русское — тут она совершенно не независима», — резюмировала она.





«Слуга народа» — телевизионный комедийный сериал компании «Студия Квартал 95». Премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. Главную роль в нем сыграл Владимир Зеленский. Его героя — учителя истории Василия Петровича Голобородько — выводит из себя окружающая действительность, и в порыве гнева он нецензурно высказывает все накипевшее. Этот монолог учащиеся снимают на мобильный телефон и выкладывают в интернет. После этого Голобородько становится очень популярным и, поддавшись на уговоры учеников, выдвигает свою кандидатуру на выборы президента, убедительно побеждая на них.





6 августа украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Зеленский начал задумываться о политической карьере во время написания сценария сериала. По словам бизнесмена, будущему президенту предлагали выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Раду в 2016 году, однако у Зеленского уже тогда были другие планы.