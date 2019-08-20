Боевики отступили из Хан-Шейха под ударами сирийской армии в провинции Идлиб

Формирования вооруженной оппозиции и боевики «Джабхат ан-Нусра» начали отступать из города Хан-Шейхун в провинции Идлиб под ударами правительственных войск Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen . По его данным, вооруженные группы начали покидать свои позиции после ожесточенных боестолкновений с частями сирийской армии и массированного ночного обстрела, видео которого опубликовало агентство SANA.





Наступлению сирийской армии предшествовал массированный ночной обстрел позиций боевиков в Хан-Шейхуне и окрестных населенных пунктах. По информации SANA, по бандформированиям было выпущено более тысячи ракет и снарядов. После этого сирийским военным удалось закрепиться на северо-западе города, в 500 метрах от автострады Хама — Алеппо, перекрыв таким образом линии снабжения противника.