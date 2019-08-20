Боевики отступили из Хан-Шейха под ударами сирийской армии в провинции Идлиб

Формирования вооруженной оппозиции и боевики «Джабхат ан-Нусра» начали отступать из города Хан-Шейхун в провинции Идлиб под ударами правительственных войск Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen. По его данным, вооруженные группы начали покидать свои позиции после ожесточенных боестолкновений с частями сирийской армии и массированного ночного обстрела, видео которого опубликовало агентство SANA.
Наступлению сирийской армии предшествовал массированный ночной обстрел позиций боевиков в Хан-Шейхуне и окрестных населенных пунктах. По информации SANA, по бандформированиям было выпущено более тысячи ракет и снарядов. После этого сирийским военным удалось закрепиться на северо-западе города, в 500 метрах от автострады Хама — Алеппо, перекрыв таким образом линии снабжения противника.
Город Хан-Шейхун в провинции Идлиб служит форпостом экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза». Дамаск утратил контроль над регионом в 2014 году. Когда боевики нарушили очередное перемирие в зоне деэскалации на северо-западе страны 5 августа этого года, командование вооруженных сил арабской республики объявило о возобновлении военной операции против банд террористов в провинции.
19 августа ВВС Сирии нанесли авиаудар по турецкой военной колонне, которая пересекла государственную границу страны и следовала на юг зоны деэскалации Идлиб. В сирийском МИДе заявили, что в ее состав входили бронетехника и грузовики с боеприпасами и оружием, предназначенным для боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра», понесшей большие потери в результате столкновения с правительственными войсками.
Удары были нанесены по дороге, по которой двигалась колонна, и некоторые снаряды разрывались вблизи нее. Во избежание потерь военные прекратили движение, а турецкое командование отправило в район инцидента беспилотники. По данным турецких военных, в результате удара погибло трое гражданских, еще 12 человек были ранены. Госдеп США и Минобороны Турции осудили атаку колонны турецких военнослужащих и призвали Дамаск и Москву предпринять шаги, направленные на предотвращение повторения подобных инцидентов в будущем.
Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые районы на востоке государства.
*«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в России.