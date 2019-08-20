Медведев уволил замглавы ПФР «в связи с утратой доверия»

Позднее в прессе появились сообщения, что Иванов подозревается в получении не одной, а целого ряда взяток, причем с поличным его не задерживали. По словам источников одного из изданий, откаты составили несколько миллионов рублей, деньги якобы передали представители компании «Техносерв» за заключение в 2017-2018 годах госконтрактов.





Алексей Иванов перешел на работу в ПФР в 2016 году, став советником главы правления фонда, а уже в апреле 2017 года занял должность заместителя председателя. На этом посту он курировал вопросы IT-инфраструктуры и информатизации фонда. Ключевыми подрядчиками ПФР в сфере IT-технологий являются компании «Техносерв», «РедСис» и «КомпьюТел систем менеджмент». До перехода в ПФР Иванов с 2001 года работал на разных должностях в российских IT-компаниях, в том числе и в «Техносерве».