Назарбаев снялся в клипе о Казахстане

78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. Его преемником на посту президента стал спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.





23 марта Токаев переименовал столицу государства город Астану в Нур-Султан. Токаев также предложил присвоить экс-главе государства звание «Народный Герой» и установить в столице памятник. Кроме того, все центральные улицы городов республики должны носить имя первого президента, заявил новый глава государства.