Назарбаев снялся в клипе о Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения, посвященную любви к родине. Музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев. Вместе с первым президентом Казахстана, который на видео прогуливается по степям и предгорьям, композицию исполняют профессиональные певцы.
«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — цитирует агентство «Казинформ» Назарбаева.
Политик не в первый раз демонстрирует свои вокальные данные. Так, в 2017 году он исполнил «Песню о тревожной молодости», посвятив ее Казахстану.
78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. Его преемником на посту президента стал спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
23 марта Токаев переименовал столицу государства город Астану в Нур-Султан. Токаев также предложил присвоить экс-главе государства звание «Народный Герой» и установить в столице памятник. Кроме того, все центральные улицы городов республики должны носить имя первого президента, заявил новый глава государства.