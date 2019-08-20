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Месяц блокировки карты: банки предложили способ борьбы с мошенниками
Новости

Месяц блокировки карты: банки предложили способ борьбы с мошенниками

Ассоциация банков России хочет, чтобы финорганизации могли блокировать карты сроком до 30 дней при подозрительных операциях

Ассоциация банков России хочет, чтобы финорганизации могли блокировать карты сроком до 30 дней при подозрительных операциях
Фото: © GLOBAL LOOK Press

Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в закон «О национальной платежной системе» и антиотмывочный закон, которые позволят на срок до 30 дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. В АБР считают, что нововведение поможет бороться с выводом похищенных средств со счетов и карт. Независимый эксперт по налогообложению Николай Тютюрков в беседе с Daily Storm поддержал инициативу и подчеркнул, что в последнее время участились случаи хищений с банковских карт россиян.


«В последнее время участились случаи несанкционированных снятий с карт. Потом владельцы карт очень долгое время отстаивают свои интересы. К сожалению, налоговики сталкиваются с тем, что под видом наличных оборотов проходит оплата предпринимательских услуг, что подменяет собой известное выражение «форма превалирует над сутью», чего не должно быть», — заявил Тютюрков. Эксперт добавил, что инициатива о блокировке выгодна банкам, потому что при рассмотрении дел о мошенничестве уменьшается капитал финансовых организаций и их собственные средства.


Тютюрков также отметил, что в случаях ошибочной блокировки карты клиента при совершении какой-либо финансовой операции чаще всего виноваты отдельные сотрудники кредитных организаций. «В этом виноваты не закон и не правоприменение. На практике такого не должно быть. Дело в боязни, в перестраховке отдельных сотрудников банка, это отсутсвие должной квалификации работника», — пояснил он.


В пресс-службе Сбербанка Daily Storm заявили, что комментарии по теме инициативы Ассоциации банков России преждевременны. АБР планирует обсудить свою инициативу 27 августа на заседании комитета по информбезопасности, сообщил «Коммерсантъ».


Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков заявил, что предлагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками. По его словам, сейчас по закону блокировка возможна только в момент списания из банка отправителя, но чаще всего клиент узнает о хищении, когда средства уже списаны с его счета.


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