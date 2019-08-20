Месяц блокировки карты: банки предложили способ борьбы с мошенниками

Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в закон «О национальной платежной системе» и антиотмывочный закон, которые позволят на срок до 30 дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. В АБР считают, что нововведение поможет бороться с выводом похищенных средств со счетов и карт. Независимый эксперт по налогообложению Николай Тютюрков в беседе с Daily Storm поддержал инициативу и подчеркнул, что в последнее время участились случаи хищений с банковских карт россиян.





«В последнее время участились случаи несанкционированных снятий с карт. Потом владельцы карт очень долгое время отстаивают свои интересы. К сожалению, налоговики сталкиваются с тем, что под видом наличных оборотов проходит оплата предпринимательских услуг, что подменяет собой известное выражение «форма превалирует над сутью», чего не должно быть», — заявил Тютюрков. Эксперт добавил, что инициатива о блокировке выгодна банкам, потому что при рассмотрении дел о мошенничестве уменьшается капитал финансовых организаций и их собственные средства.





Тютюрков также отметил, что в случаях ошибочной блокировки карты клиента при совершении какой-либо финансовой операции чаще всего виноваты отдельные сотрудники кредитных организаций. «В этом виноваты не закон и не правоприменение. На практике такого не должно быть. Дело в боязни, в перестраховке отдельных сотрудников банка, это отсутсвие должной квалификации работника», — пояснил он.





В пресс-службе Сбербанка Daily Storm заявили, что комментарии по теме инициативы Ассоциации банков России преждевременны. АБР планирует обсудить свою инициативу 27 августа на заседании комитета по информбезопасности, сообщил «Коммерсантъ».





Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков заявил, что предлагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками. По его словам, сейчас по закону блокировка возможна только в момент списания из банка отправителя, но чаще всего клиент узнает о хищении, когда средства уже списаны с его счета.