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Чиновники Красноярского края закупают потенциально бесполезные приемники для инвалидов
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Чиновники Красноярского края закупают потенциально бесполезные приемники для инвалидов

Краевое Минсоцполитики не учло переход на цифровое вещание телеканалов

«Центр социального обслуживания населения» (ЦОСН) Минсоцполитики Красноярского края опубликовал на сайте госзакупок заявку на приобретение 60 радиоприемников для инвалидов по зрению на общую сумму 117 тысяч рублей. В требованиях к закупке указано следующее: «Радиоприемник с ТВ-диапазоном» при цене за единицу в 1961 рубль. В 2019 году в России телеканалы переходят с аналогового на цифровое вещание, и в Красноярске могут приобрести приемники, не принимающие цифровой сигнал. В беседе с Daily Storm представители Агентства госзакупок и ЦОСН признали ошибку при составлении заявки. В местном Минсоцполитики сказали, что не в курсе проблемы.


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В красноярском интернет-магазине бытовой техники «Позитроника» самый дешевый радиоприемник стоит 390 рублей, а самый дорогой — 2 390 рублей, они оба оборудованы аналоговыми тюнерами.


«В техническом задании вообще ничего не сказано про «аналог». <...> Скорее всего, [предлагаемый к покупке приемник] принимает и аналоговое, и цифровое вещание. <...> Возможно, ваши опасения правильные и стоит закупку снимать и снова ставить уже с новыми параметрами», — сказал представитель Красноярского агентства госзаказа Николай Лавров.


В ЦОСН отметили, что не в курсе технических требований к закупаемой технике о приеме цифрового вещания телеканалов. По словам специалиста ЦСОН Елены Сорокиной, ранее при закупках подобных радиоприемников жалоб на качество их работы не поступало.


«Мы закупаем по постановлению. В нем указано, что мы обязаны закупить именно такие радиоприемники. Постановление правительства Красноярского края 629-П. <...> Они [радиоприемники] будут работать, просто не будут принимать ТВ-каналы. AM-FM будут же ловить, нет? <...> Мы закупаем то, что нам рекомендуют», — призналась в беседе с Daily Storm Сорокина.


В Минсоцполитики Красноярского края Daily Storm заявили, что не в курсе закупки и постановления 629-П. В пресс-службе регионального министерства подтвердили, что местные красноярские телеканалы продолжают работать в аналоговом формате, однако инвалиды, возможно, не смогут слушать федеральные телеканалы (которые уже перешли на «цифру»), если новые приемники будут закуплены.


«Вы вообще звоните не по адресу, у нас есть руководство. <...> Мы [ничего] не контролируем, у нас другой отдел. Мы ничего вообще не контролируем», — заявила Daily Storm главный специалист отдела финансового контроля Татьяна Дубина.


Федеральные телеканалы в Красноярском крае перешли на цифровое вещание с 3 июня, однако местные каналы продолжают вещать в аналоговом формате. В 2019 году в России проходит переход на цифровое вещание в четыре этапа. Окончательно он завершится осенью 2019 года.


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