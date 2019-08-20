Чиновники Красноярского края закупают потенциально бесполезные приемники для инвалидов

В красноярском интернет-магазине бытовой техники «Позитроника» самый дешевый радиоприемник стоит 390 рублей, а самый дорогой — 2 390 рублей, они оба оборудованы аналоговыми тюнерами.





«В техническом задании вообще ничего не сказано про «аналог». <...> Скорее всего, [предлагаемый к покупке приемник] принимает и аналоговое, и цифровое вещание. <...> Возможно, ваши опасения правильные и стоит закупку снимать и снова ставить уже с новыми параметрами», — сказал представитель Красноярского агентства госзаказа Николай Лавров.





В ЦОСН отметили, что не в курсе технических требований к закупаемой технике о приеме цифрового вещания телеканалов. По словам специалиста ЦСОН Елены Сорокиной, ранее при закупках подобных радиоприемников жалоб на качество их работы не поступало.





«Мы закупаем по постановлению. В нем указано, что мы обязаны закупить именно такие радиоприемники. Постановление правительства Красноярского края 629-П. <...> Они [радиоприемники] будут работать, просто не будут принимать ТВ-каналы. AM-FM будут же ловить, нет? <...> Мы закупаем то, что нам рекомендуют», — призналась в беседе с Daily Storm Сорокина.





В Минсоцполитики Красноярского края Daily Storm заявили, что не в курсе закупки и постановления 629-П. В пресс-службе регионального министерства подтвердили, что местные красноярские телеканалы продолжают работать в аналоговом формате, однако инвалиды, возможно, не смогут слушать федеральные телеканалы (которые уже перешли на «цифру»), если новые приемники будут закуплены.





«Вы вообще звоните не по адресу, у нас есть руководство. <...> Мы [ничего] не контролируем, у нас другой отдел. Мы ничего вообще не контролируем», — заявила Daily Storm главный специалист отдела финансового контроля Татьяна Дубина.





Федеральные телеканалы в Красноярском крае перешли на цифровое вещание с 3 июня, однако местные каналы продолжают вещать в аналоговом формате. В 2019 году в России проходит переход на цифровое вещание в четыре этапа. Окончательно он завершится осенью 2019 года.