Рогозин похвалил Илона Маска за брошенный «Роскосмосу» вызов

Появление на рынке космических запусков компании SpaceX Илона Маска заставило «почивавший на лаврах» «Роскосмос» начать разработку новых ракет, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на полях молодежного форума «Машук-2019». При этом он назвал цены ракетных пусков SpaceX «нерыночными и несправедливыми», поскольку, выполняя заказы Минобороны США, Маск получает сверхприбыли и может демпинговать.





«То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов», — сказал Рогозин.





Глава госкорпорации считает, что цены на ракетные запуски компании SpaceX «нерыночные и несправедливые». «Он [Илон Маск] для Пентагона делает в три раза дороже пуски, что позволяет ему использовать прибыль и опускать на мировом рынке цены, вести демпинг», — добавил Рогозин.





В то же время глава «Роскомоса» отметил, что даже в такой ситуации госкорпорация разрабатывает новые ракеты, которые будут конкурентоспособными на мировом рынке космических запусков. По его словам, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет примерно в четыре раза дешевле американской. Правда, Рогозин не уточнил, какую именно американскую ракету он имел в виду. В настоящее время в Штаты эксплуатируют тяжелые ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.





Рогозин также рассказал о возможности создания центра подготовки космонавтов на Кавказе и включения в программу тренировок обязательного восхождения на Эльбрус. «Смотрим на возможности того, чтобы на Северном Кавказе развернуть центр подготовки космонавтов «Роскосмоса» по горной подготовке, парашютной подготовке... Побывали на Эльбрусе, я даже не мог представить всю мощь и весь дух [вершины]. Восхождение космонавтов на Эльбрус, я думаю, тоже будет предметом программы подготовки», — заявил глава «Роскосмоса» во время своего выступления на форуме, участники которого показали ему показали робота Хажби в папахе, танцующего лезгинку.