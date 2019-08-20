Лукашенко похвалил силовиков, не позволивших олигархам «рулить в стране»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по поводу качества работы правоохранительных органов заявил, что главным достижением республики является отсутствие класса олигархов, которые бы «рулили в стране» и делили ее на части вместе с преступниками. По его словам, это было достигнуто благодаря усилиям правоохранителей, а также проводимой государством политике.





«Мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.





Глава государства подчеркнул, что это было сделано благодаря не только проводимой государством политике, но и соответствующим усилиям правоохранителей. Лукашенко добавил, что Белоруссия «живет не в вакууме» и видит все, что происходит у восточных и западных соседей.





На встрече белорусский лидер отметил, что в основе стабильности республики лежит внутриполитическая ситуация и доверие граждан к власти. Он пообещал, что после совещания ситуация в правоохранительных органах, от которых зависит будущее страны, изменится в лучшую сторону и будут устранены все недостатки.





27 июня президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что олигархов в России уже нет, как практически нет и крупных компаний, получающих выгоду от близости к власти. Президент также прокомментировал проводимую ЦБ РФ политику по оздоровлению финансовой системы страны, на которую, по мнению журналиста Financial Times, жалуются некоторые олигархи.





﻿По словам Путина, благодаря усилиям ЦБ «с рынка сходят маломощные, либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации, и это, конечно, большая сложная работа». Кроме того, он констатировал стабильность макроэкономической ситуации в стране и рост реальных зарплат.