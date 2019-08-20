Лукашенко похвалил силовиков, не позволивших олигархам «рулить в стране»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по поводу качества работы правоохранительных органов заявил, что главным достижением республики является отсутствие класса олигархов, которые бы «рулили в стране» и делили ее на части вместе с преступниками. По его словам, это было достигнуто благодаря усилиям правоохранителей, а также проводимой государством политике.
«Мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.
Глава государства подчеркнул, что это было сделано благодаря не только проводимой государством политике, но и соответствующим усилиям правоохранителей. Лукашенко добавил, что Белоруссия «живет не в вакууме» и видит все, что происходит у восточных и западных соседей.
На встрече белорусский лидер отметил, что в основе стабильности республики лежит внутриполитическая ситуация и доверие граждан к власти. Он пообещал, что после совещания ситуация в правоохранительных органах, от которых зависит будущее страны, изменится в лучшую сторону и будут устранены все недостатки.
27 июня президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что олигархов в России уже нет, как практически нет и крупных компаний, получающих выгоду от близости к власти. Президент также прокомментировал проводимую ЦБ РФ политику по оздоровлению финансовой системы страны, на которую, по мнению журналиста Financial Times, жалуются некоторые олигархи.
По словам Путина, благодаря усилиям ЦБ «с рынка сходят маломощные, либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации, и это, конечно, большая сложная работа». Кроме того, он констатировал стабильность макроэкономической ситуации в стране и рост реальных зарплат.