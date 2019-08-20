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ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей
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ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей

Телеканал превысил установленный рекламным законодательством уровень громкости в эфире

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей за превышение установленного рекламным законодательством уровня громкости. Телеканал привлекли к административной ответственности 19 августа, говорится на сайте антимонопольной службы.


Громкость звука была превышена при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о канале. «Ранее ведомство зафиксировало в эфире телеканала CNN ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и его логотипом превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 децибела до 9,6 децибела при допустимых 1,5 децибела», — заявили в ФАС.


В соответствии с рекламным законодательством, при трансляции рекламы уровень ее громкости не должен превышать уровень громкости звука передачи, которую она прерывает, более чем на 1,5 децибела. Такие требования действуют также для анонсов телепрограмм и информации о канале. За нарушение грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.


В конце июня пресс-служба ФАС сообщила, что за последние три года выписала компании Google штрафов на сумму более 438 миллионов рублей. За этот срок антимонопольное ведомство возбудило против корпорации семь дел.


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