Киану Ривз и Керри-Энн Мосс снимутся в четвертой части «Матрицы»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures сообщила о планах снять четвертую часть фильма «Матрица». Над картиной будут работать участники съемок оригинальной трилогии: Киану Ривз и Керри-Энн Мосс вернутся в роли Нео и Тринити, а сценарием и режиссурой займется Лана Вачовски. Съемки новой части серии начнутся в 2020 году.





«Мы невероятно рады вновь войти в «Матрицу» вместе с Ланой. Она настоящий визионер — неповторимый, настоящий кинематографист, и мы в восторге, что она напишет, поставит и спродюсирует новую главу во вселенной «Матрицы», — рассказал председатель совета директоров Warner Bros. Тоби Эммерих журналу Variety.





По словам источников издания, съемки фильма начнутся в 2020 году, а к работе над сценарием также привлекут писателей Александра Хемона и Дэвида Митчелла. Пока неизвестно, каков будет сюжет фильма и вернется ли третий ключевой персонаж оригинальной трилогии — Морфеус, чью роль исполнил Лоуренс Фишберн.





«Многие идеи, которые я и Лилли [Вачовски, сестра Ланы] исследовали в «Матрице» 20 лет назад сейчас как никогда актуальны. Я очень рада вновь видеть этих персонажей в своей жизни», — заявила Лана Вачовски.





Первый фильм трилогии «Матрица» вышел в прокат 20 лет назад, в 1999 году. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз (хакер Нео), Лоуренс Фишберн (Морфеус, глава сопротивления Матрице), Керри-Энн Мосс (Тринити, член ячейки Морфеуса) и Хьюго Уивинг (агент Смит, программа контроля за Матрицей). Второй и третий эпизоды («Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция») вышли в 2003 году. В общей сумме фильмы собрали в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов.