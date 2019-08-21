Reuters: Биган отказался от поста посла США в России

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отказался от предложения Белого дома стать послом Соединенных Штатов в России, сообщает Reuters. По данным агентства, дипломат не желает покидать свой нынешний пост, пока не будет разрешена проблема денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщали, что Биган считается фаворитом на пост посла в России.





«Я не буду занимать дипломатический пост в Российской Федерации и останусь на своем посту, чтобы продвигать диалог с Северной Кореей», — рассказал дипломат после встречи со своим южнокорейским коллегой Ли До-Хуном.





Биган подчеркнул, что считает свою миссию в Северной Корее крайне важной и намерен довести ее до конца. «США готовы вновь начать общение с КНДР, как только Пхеньян будет готов», — добавил он.





Таким образом, оба известных кандидата на пост посла США в России отказались от предложения — ранее Ричард Гренелл, представитель Вашингтона в Германии, также заявил, что не сменит страну работы.





Ранее стало известно, что посол США в России Джон Хантсман подал 6 августа заявление об отставке президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Хантсман покинет свой пост 3 октября. Дипломат был послом США в РФ с 2017 года.





На данный момент неизвестно, кто станет следующим представителем Вашингтона в Москве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава Белого дома обещал в ближайшее время известить российского лидера Владимира Путина о выбранной им кандидатуре нового посла.