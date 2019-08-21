CNN: Трамп поддержал предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном согласился, что Россию нужно пригласить на саммит «Большой семерки» (G7) в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.





Политики обсуждали по телефону мероприятия G7 в Биарицце 25-27 августа, сообщил телеканал. По информации источника, предложение пригласить Россию поступило именно от Макрона, а Трамп поддержал его. Планируется, что в эти выходные на встречах «Большой семерки» американский президент обсудит с лидерами других стран участие России в саммите следующего года.





20 августа Дональд Трамп на переговорах с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным. «Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно. Намного уместнее иметь в нем Россию [в международном клубе G8]», — сказал он.





19 августа Эммануэль Макрон на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что выступает за нормализацию отношений Москвы и Евросоюза и готов быть посредником в налаживании диалога.





Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.