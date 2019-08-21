Депутат Госдумы предложил ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать программу «Первосентябрьский капитал» для компенсации расходов родителей на подготовку детей к учебному году. По мнению депутата, многие семьи не могут позволить себе купить все необходимое для школьников. Чернышов предлагает ввести государственную поддержку, которая взяла бы часть финансовой нагрузки на себя.





«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тысячи рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — приводит RT цитату из текста инициативы.





Точная сумма финансовой поддержки в предложении не указывается. Депутат также предположил, что стоимость «школьной корзины» должна составлять для семьи не больше 25% от зарплаты родителей, а остальные расходы может на себя брать государство.





Обращение направлено в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.





Согласно данным сервиса Superjob, дороже всего подготовка ребенка к школе обходится семьям в Красноярске и Новосибирске — в среднем по девять тысяч рублей. Жителям Москвы собрать ребенка можно в среднем за 8,7 тысячи рублей. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.