СКР подтвердил факты домогательств Михаила Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России сообщил адвокатам сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него в связи с его смертью. При этом следователи установили факты морального, физического и сексуального насилия отца над девушками. Об этом говорится в заявлении защиты сестер Хачатурян.





«Сотрудники СКР официально вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца Михаила Хачатуряна. Из текста постановления ясно: факты морального, физического и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого», — цитирует заявление адвокатов «Интерфакс».





Защита выразила надежду, что установленные следствием факты помогут им доказать, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и их уголовное преследование прекратят.





Адвокаты также сообщили СМИ, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, если этого потребуют близкие, чтобы попытаться доказать его невиновность и снять с него подозрения. «На данный момент, по сведениям защитников девушек, родственники не предпринимают никаких попыток реабилитировать имя Михаила Хачатуряна», — сообщается в заявлении защиты.





В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления задержали дочерей погибшего: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Останкинский суд столицы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.





Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам сестер, он не пускал их учиться и угрожал оружием. Защита сестер также настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера. В сентябре 2018 года Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия освободил сестер из-под стражи, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.