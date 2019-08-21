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Первый президент Украины рассказал об отказе Киева от ядерного оружия из-за санкций США
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Первый президент Украины рассказал об отказе Киева от ядерного оружия из-за санкций США

По словам Леонида Кравчука, на Украине было 165 ядерных боеголовок, «нацеленных на США»

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что после распада СССР Киев был вынужден отказаться от ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций Соединенных Штатов. По словам Кравчука, на Украине было 165 ядерных боеголовок, «нацеленных на США», при этом управление располагалось в Москве.


«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — цитирует Кравчука «24 канал». По словам экс-президента Украины, кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего, — экономические.


Западные страны не хотели потерять контроль над ядерным оружием и поэтому оказывали на Киев экономическое давление, пояснил Кравчук. Он подчеркнул, что не жалеет о том, что согласился ликвидировать ядерное оружие Украины. «Кто мог гарантировать, что никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром», — добавил экс-президент.


После распада СССР численность ядерного арсенала Украины была третьей в мире (после России и США). 5 декабря 1994 года Киев, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. В соответствии с соглашением, ядерный арсенал на территории Украины ликвидировали, а ядерные державы — США, Великобритания, Франция, Китай и Россия — обязались гарантировать Киеву безопасность.


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