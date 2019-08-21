Первый президент Украины рассказал об отказе Киева от ядерного оружия из-за санкций США

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что после распада СССР Киев был вынужден отказаться от ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций Соединенных Штатов. По словам Кравчука, на Украине было 165 ядерных боеголовок, «нацеленных на США», при этом управление располагалось в Москве.





«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — цитирует Кравчука «24 канал». По словам экс-президента Украины, кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего, — экономические.





Западные страны не хотели потерять контроль над ядерным оружием и поэтому оказывали на Киев экономическое давление, пояснил Кравчук. Он подчеркнул, что не жалеет о том, что согласился ликвидировать ядерное оружие Украины. «Кто мог гарантировать, что никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром», — добавил экс-президент.





После распада СССР численность ядерного арсенала Украины была третьей в мире (после России и США). 5 декабря 1994 года Киев, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. В соответствии с соглашением, ядерный арсенал на территории Украины ликвидировали, а ядерные державы — США, Великобритания, Франция, Китай и Россия — обязались гарантировать Киеву безопасность.