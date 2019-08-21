В России подорожали авиабилеты на SSJ 100

Средняя цена на авиабилеты на рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100 оказалась на 20% выше, чем стоимость билетов на аналогичные маршруты, выполняемые иностранными воздушными судами, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ведомстве полагают, что причиной этому является высокая стоимость техобслуживания модели самолета и долгие простои при их ремонте. Для решения этой проблемы в ФАС предложили субсидировать расходы авиакомпаний на лизинг SSJ 100.





Как поясняет глава ведомства Игорь Артемьев в письме вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову, SSJ обходится в семь рублей за кресло-километр против средней ставки — четыре рубля за кресло-километр у аналогичных иностранных самолетов. «По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ в длительных простоях — из-за ожидания запчастей и ремонта», — говорится в тексте.





Более высокие цены на рейсы с SSJ 100 ставит в основном «Аэрофлот» на маршрутах, где у него нет конкуренции с другими авиаперевозчиками, отметил собеседник издания, близкий к ФАС.





По мнению Артемьева, решить проблему могут бюджетные субсидии расходов авиакомпаний на лизинг SuperJet и минимизация затрат при простоях самолетов. «Для этого государственным лизинговым компаниям потребуется изменить условия договоров с эксплуатантами», — полагает глава ФАС.





Средний налет Superjet за 2018 год составил 3,6 часа в сутки, когда как у аналогичных Airbus A320 и Boeing 737-800 — в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно, сообщали ранее СМИ. Кроме того, за последний год с самолетом Superjet произошло шесть аварий, включая катастрофу в Шереметьево 5 мая, в результате которой погиб 41 человек. Также происходили инциденты, в которых обнаруживались технические сбои, треснувшие стекла, проблемы с гидравликой, или происходили выкаты судна за пределы ВПП и повреждение стоек шасси.





Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в авиапромышленности, что у российских самолетов SSJ 100 есть проблемы с двигателями, ключевые детали для которых производит французская компания Safran. Несмотря на обещания производителя, трещины в моторах появляются не спустя 7,5-8 тысяч часов полета, а уже после двух-четырех тысяч или даже раньше. Капремонт двигателя, необходимый при таких дефектах, стоит от двух до пяти миллионов долларов и занимает около двух месяцев. При этом на других авиадвигателях, произведенных Safran, таких проблем не обнаружено.