Число жертв теракта на свадьбе в Кабуле увеличилось до 80 человек

Еще 17 человек, которые пострадали в результате взрыва бомбы террориста-смертника на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, скончались из-за полученных ранений. Общее число жертв теракта увеличилось таким образом до 80 человек. Ранее сообщалось, что погибли 63 человека, более 180 человек получили ранения. Ответственность на себя взяло ИГ* («Исламское государство»*).





«Еще 17 человек скончались из-за полученных ранений, более 160 все еще получают медицинскую помощь в больницах или на дому», — рассказал агентству Reuters глава МВД Афганистана Насрат Рахими.





Трагедия случилась 17 августа около 22:40 по местному времени (21:10 мск). По словам очевидцев трагедии, в момент взрыва в помещении банкетного зала Shahr-e-Dubai находились десятки человек, включая детей и женщин. Всего на торжестве присутствовали более полутора тысяч человек.





18 августа премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что террористическая атака на свадьбе в Кабуле является гнусным преступлением против человечности. Он также выразил свои соболезнования семьям погибших.





*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.