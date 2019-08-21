СМИ: В Челябинской области врач-депутат застрелил жену

Депутата Локомотивного городского округа Челябинской области задержали по подозрению в убийстве собственной жены, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Основная версия следствия — в ходе бытовой ссоры мужчина выстрелил в супругу из ружья. По данным местных СМИ, подозреваемым является главврач местной больницы Азат Зарипов.





«По версии следствия, в ночь на 21 августа текущего года в квартире одного из домов поселка Локомотивного подозреваемый в ходе бытовой ссоры с женой произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, ставших причиной смерти женщины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — пояснили в СКР.





Издание «Курс дела» сообщает, что задержан был главврач местной больницы Азат Зарипов. Его супруга скончалась к утру 21 августа от полученных ран, добавили источники газеты. У четы было трое детей.





В ведомстве добавили, что стрелявший задержан, следователи проводят опрос свидетелей и другие действия для сбора и закрепления доказательной базы. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения.