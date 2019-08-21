Шойгу: Обстановка на западной границе России требует усиления войск

Из-за напряженной ситуации на западной границе России военным силам в этом регионе требуется укрепление, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Западный военный округ (ЗВО) получит более тысячи единиц новой и модернизированной техники, в регионе пройдут более 20 учений, а войска будут пополнены военнослужащими из числа контрактников.

«[Ситуация] характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», — описал состояние Шойгу.

Для нейтрализации угрозы Минобороны примет комплекс мер по укреплению ЗВО, сообщил министр. Округ получит более 1300 единиц новой и модернизированной военной техники, а войска получат пополнения: по словам Шойгу, в этом году уже отобрано более девяти тысяч человек.

Также в регионе пройдут более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения. В Минобороны уточняют, что сейчас основные усилия командования округа сосредоточены на подготовке российско-белорусских учений «Щит Союза — 2019», которые пройдут с 13 по 19 сентября и завершат двухгодичный цикл совместной подготовки.