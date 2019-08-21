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Шойгу: Обстановка на западной границе России требует усиления войск
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Шойгу: Обстановка на западной границе России требует усиления войск

До конца года Западный военный округ будет существенно укреплен, заявил министр обороны РФ

До конца года Западный военный округ будет существенно укреплен, заявил министр обороны РФ
Фото: © GLOBAL LOOK Press

Из-за напряженной ситуации на западной границе России военным силам в этом регионе требуется укрепление, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Западный военный округ (ЗВО) получит более тысячи единиц новой и модернизированной техники, в регионе пройдут более 20 учений, а войска будут пополнены военнослужащими из числа контрактников.

«[Ситуация] характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», — описал состояние Шойгу.

Для нейтрализации угрозы Минобороны примет комплекс мер по укреплению ЗВО, сообщил министр. Округ получит более 1300 единиц новой и модернизированной военной техники, а войска получат пополнения: по словам Шойгу, в этом году уже отобрано более девяти тысяч человек.

Также в регионе пройдут более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения. В Минобороны уточняют, что сейчас основные усилия командования округа сосредоточены на подготовке российско-белорусских учений «Щит Союза — 2019», которые пройдут с 13 по 19 сентября и завершат двухгодичный цикл совместной подготовки.


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