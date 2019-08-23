«Ведомости»: Единственный зарубежный эксплуатант «Суперджетов» хочет их продать

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей для российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), сообщили источники «Ведомостей». Из 22 лайнеров SSJ 100 в парке Interjet регулярно летают только шесть, это — последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая «Суперджеты», пишет газета.





По информации источников издания, Interjet решила продать российские самолеты из-за тяжелого финансового положения. Мексиканский авиаперевозчик — второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота», у которого 49 самолетов. По информации сервиса flightradar24, семь SSJ из парка Interjet не летают больше года, пять — с осени 2018-го, три — с декабря 2018-го — января 2019 года и еще один — с марта 2019 года.





В 2015-м — начале 2016 года Interjet считалась лучшим эксплуатантом с налетом до восьми-девяти часов в сутки, SSJ 100 приносил ей прибыль, говорил гендиректор Red Wings Евгений Ключарев. В 2016-2017 годах авиакомпания постепенно перестала платить за запчасти производителю SSJ — «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС), а также производителю двигателей для самолетов — Powerjet (СП ОДК и французской Safran). Компании в свою очередь перестали поставлять запчасти, пишет газета.





Близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) источник «Ведомостей» считает, что купить SSJ 100 у мексиканцев могут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. Близкий к Минтрансу собеседник и менеджер авиапромышленной компании говорят, что только российские компании могут быть заинтересованы в покупке SSJ.





10 июня министр энергетики России Александр Новак завил, что Москва планирует предложить Саудовской Аравии самолеты Sukhoi Superjet 100 в VIP-версии.





SSJ 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность от трех до 4,6 тысячи километров. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных фирм.





5 мая в аэропорту Шереметьево потерпел крушение SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате погиб 41 человек. У самолета отказали системы связи после удара молнии. Экипаж принял решение садиться вручную. После жесткой посадки самолет загорелся. 16 мая источники РИА Новости, близкие к расследованию, отмечали, что одной из причин катастрофы могли стать недостатки при проектировании. На дефекты SSJ еще до катастрофы жаловались компании-эксплуататоры: двигатели самолетов выходят из строя раньше срока, заявленного производителем.