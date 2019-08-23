«Антироссийская идеология — анахронизм»: Марин Ле Пен выступила за возрождение G8

Выступления европейских политиков против возвращения России в G7 создают абсурдную пародию на холодную войну, заявила лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Политик также отметила, что антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не только не отвечает интересам стран Европы, но и вредит европейским нациям.
«Выступая против возвращения России в новую G8, ЕС воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну», — написала Ле Пен на своей странице в Twitter.
Она подчеркнула, что антироссийская идеология — это не только анахронизм, но и совершенно непродуктивная политика для интересов европейских наций.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение своего французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.
В то же время ряд представителей стран G7 высказались против возвращения России в международный клуб. Одним из первых по этому поводу высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал такой шаг преждевременным, напомнив о «провокациях» РФ по всему миру. Аналогичную позицию высказали в Евросоюзе.
В свою очередь в Госдуме заявили, что возвращение России в G8 «не должно быть ритуальным» и зависит от обеспечения равных прав для всех сторон. Представитель Белого дома заявил о возможности обсуждения изменения формата G7 при условии заинтересованности в этом Москвы. По его словам, лидеры «семерки» не будут голосовать по вопросу возвращения России в состав международного клуба на предстоящей в Биаррице встрече.
Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.