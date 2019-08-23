«Антироссийская идеология — анахронизм»: Марин Ле Пен выступила за возрождение G8

В то же время ряд представителей стран G7 высказались против возвращения России в международный клуб. Одним из первых по этому поводу высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал такой шаг преждевременным, напомнив о «провокациях» РФ по всему миру. Аналогичную позицию высказали в Евросоюзе.





В свою очередь в Госдуме заявили, что возвращение России в G8 «не должно быть ритуальным» и зависит от обеспечения равных прав для всех сторон. Представитель Белого дома заявил о возможности обсуждения изменения формата G7 при условии заинтересованности в этом Москвы. По его словам, лидеры «семерки» не будут голосовать по вопросу возвращения России в состав международного клуба на предстоящей в Биаррице встрече.





Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.