Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Политик Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал административный арест в 30 суток. 24 июля Навального арестовали за призыв выйти на акцию 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, суд признал его виновным в повтором нарушении правил публичных мероприятий.
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что на выходе из спецприемника стоит автозак. «Знатоки, впрочем, утверждают, что автозак при выходе Алексея обычное дело, так что тревожиться рано. Полиция вышла из автозака и смотрит», — написала она в Twitter.
22 августа Симоновский районный суд Москвы отказал руководству спецприемника, в котором находился политик, в просьбе о продлении ареста на 18,5 часа — на то время, которое Навальный провел в больнице из-за ухудшения здоровья.
Политика задержали утром 24 июля во время утренней пробежки в день рождения его жены. «Правду говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома побегать и купить жене цветов — у нее сегодня день рождения. Около подъезда — маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Сейчас, как дурак, в трусах нахожусь в отделении полиции», — сообщил тогда Навальный.
20 июля, выступая на митинге в поддержку независимых кандидатов на проспекте Сахарова, политик призвал устроить массовую акцию 27 июля возле мэрии Москвы. В прошлый раз Навального арестовал Хорошевский районный суд Москвы на 10 суток за проведение акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 1 июля. Обвинение утверждало, что 12 июня во время шествия Навальный участвовал в перекрытии улицы, а также скандировал политические лозунги.