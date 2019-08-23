Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

22 августа Симоновский районный суд Москвы отказал руководству спецприемника, в котором находился политик, в просьбе о продлении ареста на 18,5 часа — на то время, которое Навальный провел в больнице из-за ухудшения здоровья.





Политика задержали утром 24 июля во время утренней пробежки в день рождения его жены. «Правду говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома побегать и купить жене цветов — у нее сегодня день рождения. Около подъезда — маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Сейчас, как дурак, в трусах нахожусь в отделении полиции», — сообщил тогда Навальный.





20 июля, выступая на митинге в поддержку независимых кандидатов на проспекте Сахарова, политик призвал устроить массовую акцию 27 июля возле мэрии Москвы. В прошлый раз Навального арестовал Хорошевский районный суд Москвы на 10 суток за проведение акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 1 июля. Обвинение утверждало, что 12 июня во время шествия Навальный участвовал в перекрытии улицы, а также скандировал политические лозунги.