Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев, сообщили в пресс-службе посольства России на Украине. При этом цель визита омбудсмена не уточнили. 22 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку к обмену заключенными с Украиной. Ранее Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова неоднократно обсуждали обмен задержанными.





«Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев», — цитирует сообщение пресс-службы посольства России на Украине ТАСС.





22 августа Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина действительно ведут диалог по поводу обмена задержанными и осужденными между странами. Этот вопрос также поднимался на прошедших переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном, но без упоминания «каких-то конкретных лиц», отметил он.





Собеседник Daily Storm с украинской стороны, знакомый с деталями подготовки к процедуре, сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом планируется провести 24 августа. В администрации президента РФ подтвердили, что приготовления уже завершаются и обмен «произойдет вот-вот». Известно, что с Украины должны вернуться как минимум трое россиян: Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов.





18 июля Дмитрий Песков заявил, что понимание формулы обмена «всех на всех» у Москвы и Киева отличается. По его словам, эта идея была озвучена президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого также обсуждался вопрос по обмену удерживаемыми лицами.