«Планируют на 24-е»: Москва и Киев могут обменяться узниками в День независимости Украины

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести 24 августа. Об этом Daily Storm рассказал собеседник с украинской стороны, знакомый с деталями подготовки к процедуре. В администрации президента РФ подтвердили, что приготовления уже завершаются и обмен «произойдет вот-вот». Известно, что с Украины должны вернуться как минимум трое россиян: Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов.

«Хотелось бы, чтобы все закончилось до конца августа», — сказал Daily Storm собеседник в администрации президента, напомнив, что в рамках контактной группы уже существует договоренность об обмене «всех на всех».

Источник во ФСИН передал Daily Storm, что обмен должен произойти в самое ближайшее время. Арестованных украинцев готовят к этому в СИЗО.

На Украине сейчас введен своеобразный режим тишины. СМИ мало пишут на тему обмена. Возможно, чтобы не сорвать операцию. Осторожничают и власти. По информации Daily Storm, летом украинские власти не разрешили устроить встречу представителей России с подследственными россиянами, чтобы затем в прессе не связывали их освобождение с итогами этого визита.





Собеседник на Украине, ссылаясь на знакомых ему лиц в структуре российского МИДа, отметил, что сейчас коммуникация между Россией и Украиной идет «один в один», как когда Россия передавала Украине Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. «Когда нам отдали Афанасьева и Солошенко, люди из МИДа за несколько дней до операции прекратили с нами всякие контакты, а потом передали Геннадия и Юрия», — продолжил собеседник.

Важно уточнить, что 24 августа — дата пока условная. Обмен произойдет, если абсолютно все пойдет по плану. Именно из-за этого украинские СМИ осторожничают с этой темой, а правозащитники нервничают из-за публикаций в российских изданиях.





«Все может сорваться благодаря таким вот «осведомленным источникам»», — утверждает собеседник, намекая на недавнюю публикацию «Интерфакса» об обмене, и уточняет, что именно из-за ажиотажа в СМИ выдачу Геннадия Афанасьева перенесли.





Кроме того, по информации Daily Storm, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сейчас в отпуске, который оканчивается 26 августа. Впрочем, о ее обязательном участии непосредственно в процедуре обмена не сообщалось.

Источник в администрации президента РФ рассказал: есть шанс, что ситуация сдвинется с места не только с обменом людьми между Украиной и Россией, но и между Украиной и республиками Донбасса.





«Пока речь идет о согласовании списков. Надеемся, что это произойдет. Со стороны ЛНР и ДНР готовность к обмену — 90%. То есть установлен список, проведена процессуальная отчитка, аналогичная работа ведется с украинской стороны. Мы исходим из того, что работа находится в завершающей стадии. Вполне возможно, что обмен к сентябрю тоже будет произведен», — рассказал собеседник в АП.

Ранее стало известно, что в московский СИЗО «Лефортово» перевели пятерых украинских заключенных из «списка Сенцова». Об этом рассказал «Медиазоне» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев. Правозащитник сообщил, что в изоляторе находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

20 августа активистка Виктория Ивлева сообщила, что в «Лефортово» у нее приняли передачи для Балуха, Клыха, Кольченко, Гриба и Карпюка. Адвокаты украинцев отказались это комментировать. На следующий день она рассказала, что в СИЗО приняли передачи для Сущенко и Алексея Сизоновича, нахождение которого в «Лефортово» Евгений Еникеев вовсе не подтверждал.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник написал , что договоренность об обмене была достигнута ранее, после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины. Как утверждают источники Daily Storm, на Украину вернутся моряки, которые были задержаны пограничниками ФСБ во время инцидента в Керченском проливе с участием трех кораблей украинских Военно-морских сил.

Уже известно, что юридические процедуры перед обменом на Украине проходят трое россиян: Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. «Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время», — заявил их адвокат Валентин Рыбин ТАСС. Одинцов и Баранов были признаны на Украине виновными в дезертирстве, госизмене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно. Мефедов известен по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сейчас он обвиняется в сепаратизме и отпущен под залог.

Адвокат сказал, что в списке на обмен есть и другие люди, но их фамилии он отказался озвучить. По информации «Коммерсанта», в обменном списке может оказаться бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский. Его арестовали в мае 2018 года по обвинению в государственной измене.

Украинцы Николай Карпюк и Станислав Клых, как установил российский суд, участвовали в боевых действиях на территории Чечни в 1994-1995 годах на стороне бандформирований во главе с Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым. Карпюка приговорили к 22,5 года, Клыха — к 22 годам. Владимир Балух осужден в России на пять лет за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, оскорбление представителя власти и дезорганизацию работы изолятора временного содержания.

Анархист Александр Кольченко был осужден на 10 лет по делу о подготовке терактов в Крыму. Их арестовали вместе с режиссером Олегом Сенцовым, обвинив в поджоге офисов «Единой России» в Симферополе в ночь на 18 апреля 2014 года и подготовке терактов.

Павла Гриба осудили на шесть лет за содействие террористической деятельности. Суд решил, что он пытался убедить сочинскую школьницу совершить в городе теракт. Роман Сущенко — журналист, а по мнению ФСБ — сотрудник украинской разведки, приговорен к 12 годам за шпионаж. Алексей Сизонович получил 12 лет колонии по обвинению в подготовке терактов на территории Ростовской области.