Россия может получить западные инвестиции в обход санкций благодаря Парижскому соглашению

Формально Парижское соглашение подразумевает снижение выбросов углекислого газа для сдерживания изменения климата. Однако на деле ни одна страна не хочет душить свою экономику квотами и санкциями, поэтому в итоге все превратилось в систему донорства технологий и денег от развитых стран развивающимся. России, кстати, ничего отдавать не придется, зато Европа раскошелится на наши зеленые проекты.





«Соглашение подразумевает финансовую помощь нуждающимся странам, поэтому оттуда вышли США. Россия не будет платить, потому что у нас переходная экономика, — рассказал Daily Storm глава программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин. — Это было осознано не сразу, поэтому промышленники долго не соглашались. Так что для нас это скорее для поддержки имиджа страны. Экономическая составляющая не слишком большая, а благоприятный имидж позволит привлечь инвестиции. К тому же в соглашении есть проект по устойчивому развитию. Если ваш бизнес имеет статус проекта Парижского соглашения, то вам легче привлечь дополнительные средства, хотя и отчетность должна быть строгая и абсолютно прозрачная».

Поломались и согласились





Парижское соглашение по климату Россия подписала вместе с другими 197 странами в 2015 году, однако ратифицировали (приняли к исполнению) его не все: сейчас — только 185 государств. С тех пор оставалось непонятным, возьмем ли мы на себя добровольное обязательство сократить до уровня 1990 года выбросы углекислого газа — одного из основных веществ, влияющих на изменение климата. Ведь для этого нужно перестроить экономику, которая основана на добыче и сжигании углеводородов — главного источника этого самого газа. Против ратификации выступал в первую очередь бизнес, который пугала необходимость быстро адаптироваться к новым стандартам.





В 2017 году о выходе из Парижского соглашения заявил президент США Дональд Трамп, известный климатический скептик (политик не верит в изменение климата). США выходят — Россия входит. Это практически равноценный обмен, ведь США занимают второе место в мире по выбросам углекислого газа, уступая только Китаю, а Россия — четвертое. Мы «проигрываем бронзу» Индии с ее 1,3 миллиарда жителей.





Быть вне мирового тренда на озеленение экономики и делить эту позицию с трамповской Америкой не слишком выгодно с точки зрения имиджа. И когда в Российском союзе промышленников и предпринимателей поняли, что финансовых потерь и квотирования выбросов не будет, то согласились на ратификацию соглашения. К тому же следование общемировой тенденции позволит не отставать от партнеров в развитых странах, которые собираются постепенно отказываться от углеродных источников энергии.

«Страны меняют свои экономические модели с учетом Парижского соглашения. Наше присоединение позволит нам как-то координировать действия, чтобы, например, отказ от углеродного топлива не стал для нас сюрпризом. Бизнес совершенно правильно понимает тренд. Если все идут в ногу, а мы одни не в ногу, то это наши проблемы», — рассказал Daily Storm гендиректор Центра экологических инвестиций и глава рабочей группы по изменению климата экологического комитета РСПП Михаил Юлкин.





По словам Юлкина, единственное, чего сегодня опасается бизнес, — это необдуманных законодательных инициатив, которые только навредят экономике. В целом часть компаний уже двигаются по «зеленым рельсам». «Лукойл» строит солнечные электростанции, «Газпром» разрабатывает проекты по использованию водородного топлива, у «Роснано» и «Росатома» есть свои инициативы по альтернативной энергетике. Подтягиваются и другие.





«С другой стороны, строятся дополнительные заводы по сжижению газа, что противоречит общемировым трендам. Думаю, что действуют сила инерции и привычка. Главная проблема в том, что, тратя деньги на углеводороды, компании лишают себя возможности перестраиваться», — поясняет Юлкин.





Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал Daily Storm, что пока комитет не получил документы из правительства, нельзя говорить о каких-то законодательных инициативах. Резких движений никто делать не планирует.