Экс-супруга Никиты Белых: Надеюсь, люди догадаются, что крысолов с дудочкой красиво водил их по бульварам

Красная жена белого либерала





— Может быть, оттуда у тебя и тяга, так сказать, к советским идеалам, коммунистическим идеям? Новость дня — ты в КПРФ вступила. Каким таким макаром? Когда это ты коммунисткой успела стать?





— А ты знаешь, я и не переставала ею быть. У меня есть убеждения. И я на самом деле в шоке от некоторых воинствующих либералов, особенно старой школы, которые считают незазорным, например, прийти на какой-нибудь концерт и попытаться скромную поэтессу ухватить за задницу, прости за мой французский, а потом на голубом глазу рассказывать, какой мой почти что бывший супруг их замечательный друг. Вот это вот двуличие свойственно, к великому сожалению, многим радикальным либеральным элементам старой школы, которые серьезный урон нанесли стране.





По поводу идеалов и убеждений: я никогда этого и не скрывала. Другое дело, что вступление в партию — это уже шаг…





— Огромный шаг вперед, потому что даже в многочисленной левой тусовке, как ты прекрасно понимаешь, КПРФ не все любят. Я уж молчу про либералов. Про них мы еще поговорим, но давай о КПРФ. Вступив в партию, ты, судя по ощущениям, не будешь обычным рядовым членом. Чем ты будешь заниматься? Случаем, не пиаром? На митинге, на котором ты получила партбилет из рук Геннадия Зюганова, видел тебя рядом с Дмитрием Новиковым, который отвечает в партии за идеологию, и с тем же Леонидом Зюгановым. Провел интересную параллель: вы же оба в МГУ учились примерно в одно время. Наверняка должны были встречаться, ты училась на философском, он — на социологическом факультете. Не знакомы ли, часом, были до этого?





— Ты знаешь, нет. МГУ — это такая достаточно узкая тусовочка, все друг друга знают. Другое дело, что в МГУ я появлялась не общаться, а сдавать экзамены. Это не секрет — я в это время работала уже одновременно на трех работах. Мне было некогда тусоваться. Чем я буду заниматься? Я хороший медийщик, я очень хороший маркетолог. На текущий момент то, что я наблюдаю, мне категорически не нравится. Даже после митинга, когда меня запеленговали на фотографиях между Грудининым и Зюгановым в берете Че Гевары, — а я провокатор, кстати, специально надела берет (смеется) — я получила очень, скажем так, нехороший, однобокий и однообразный фидбэк. В соцсетях на текущий момент позиционирование партии размыто. Очень многие, кто комментирует в Facebook, делают это будто по методичкам. Такое ощущение, что у них рассылка какая-то внутренняя есть: «коммунисты развалили страну». Нет. Идите поговорите с Горбачевым и узнайте, кто развалил страну.





— ...но все-таки чуть-чуть поближе к КПРФ.





— Дело в том, что у нас на уровне ДНК, на уровне менталитета десятилетиями формировалась коммунистическая идеология и общность, где человек человеку кто? Товарищ. Может быть, друг и не всегда, давай из методички вытащим сладостные вопли про «ГУЛАГ, расстрелы, Сталин, ужас, кошмар». Вот это мы сейчас уберем. Друг — это все-таки более серьезное значение. Товарищ. И массу людей, которые были воспитаны поколениями, взяли и перекинули туда, где человек человеку волк. Человек человеку капитал. Человек человеку нажива. Причем нажива сегодняшнего дня, понятно, что завтрашнего дня нет. Когда начиналась кредитная история с яркими слоганами «купи себе кредитный Ford Focus» и так далее, вся эта пропагандистская чушь ориентирована была на некий надлом.





Люди не понимали, что те же самые кредиты придется отдавать, что есть завтрашний день и в завтрашнем дне нужно будет воспитывать детей. Есть еще период через 10 лет, и что вы тогда будете делать, когда те люди, которые устроили все это безобразие, нажрутся и уедут? Куда? В Венесуэлу, в Барселону, у многих там дома, у многих гражданство. В Италии хорошо, говорят, в Тоскане, на Ferrari особенно погонять. А мы останемся здесь со своим коллективным потерянным бессознательным. И что делать?





Если люди поймут, что… молодые люди в первую очередь, те, которых пытается переманить тот самый, кого нельзя называть. Если через пять-семь лет они смогут голосовать. И тогда, я надеюсь, догадаются, что их крысолов с дудочкой красиво водил по бульварам…





— Это ты о ком? О Навальном, я правильно понимаю?





— Я не люблю эту фамилию. Это такой собирательный Навальный, не как персона, а как идея, громоотвод. Это не один человек, на его место можно поставить кого угодно, прописать ему задачи, дать в руки дудочку — и вот народные толпы пошли. Протест ради протеста.