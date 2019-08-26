Гуманизм для большинства: как амнистия лишает невиновных права на справедливость





Отпускать из тюрем и колоний в честь больших праздников — добрая традиция современной России. Амнистируют в основном на юбилеи Конституции и дни Победы. И часто инициатором выступает СПЧ, хотя решение принимает парламент. Самая масштабная амнистия была проведена в 2014 году к 70-й годовщине Победы, тогда она коснулась 225 тысяч россиян. 60 тысяч покинули места лишения свободы, у остальных были иные меры наказания. Кроме того, были помилованы впервые подозреваемые и обвиняемые в умышленных преступлениях небольшой и средней тяжести.





С учетом того, что в России в 2014 году было порядка 681 тысячи сидельцев, амнистия получилась действительно крупной.





При этом, несмотря на видимое милосердие властей, у амнистии нее есть и темная сторона: соглашаясь на нее, человек лишается права на обжалование приговора и на какое-либо разбирательство по делу. Следствие прекращается, судимость остается, реабилитация отменяется. То есть для действительно невиновных амнистия становится нелегким выбором: либо добиваться справедливости и продолжать сидеть, либо выходить из колонии и отказываться от каких-либо претензий.





«За последние 10 лет население колоний существенно сократилось, и это в том числе результат амнистий. При этом, если человек еще находится под следствием, а его статья попадает под амнистию, то дело могут прекратить. При этом у человека есть право настоять на том, чтобы следствие продолжалось, если он считает себя невиновным, он может это доказывать, ­— рассказывает член СПЧ и председатель комитета против пыток Игорь Каляпин. — Для того чтобы добиваться своей невиновности, в любом случае придется отказаться от амнистии и продолжить сидеть в колонии или в СИЗО. Иначе он будет освобожден по хитрой формулировке «освобожден по нереабилитирующим обстоятельствам». Большинство в том числе невиновных пользуются амнистией, но довольно часто люди продолжают бороться».