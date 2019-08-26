Гуманизм для большинства: как амнистия лишает невиновных права на справедливость

Совет по правам человека (СПЧ) анонсировал два варианта амнистии заключенных — к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Правозащитникам еще предстоит выбрать наиболее оптимальный, доработать его и передать на рассмотрение президенту. Уже сейчас ясно, что амнистия коснется только уголовных статей, — это связано с тем, что готовится новый Кодекс об административных нарушениях и целесообразнее прорабатывать этот вопрос отдельно.
Отпускать из тюрем и колоний в честь больших праздников — добрая традиция современной России. Амнистируют в основном на юбилеи Конституции и дни Победы. И часто инициатором выступает СПЧ, хотя решение принимает парламент. Самая масштабная амнистия была проведена в 2014 году к 70-й годовщине Победы, тогда она коснулась 225 тысяч россиян. 60 тысяч покинули места лишения свободы, у остальных были иные меры наказания. Кроме того, были помилованы впервые подозреваемые и обвиняемые в умышленных преступлениях небольшой и средней тяжести.
С учетом того, что в России в 2014 году было порядка 681 тысячи сидельцев, амнистия получилась действительно крупной.
При этом, несмотря на видимое милосердие властей, у амнистии нее есть и темная сторона: соглашаясь на нее, человек лишается права на обжалование приговора и на какое-либо разбирательство по делу. Следствие прекращается, судимость остается, реабилитация отменяется. То есть для действительно невиновных амнистия становится нелегким выбором: либо добиваться справедливости и продолжать сидеть, либо выходить из колонии и отказываться от каких-либо претензий.
«За последние 10 лет население колоний существенно сократилось, и это в том числе результат амнистий. При этом, если человек еще находится под следствием, а его статья попадает под амнистию, то дело могут прекратить. При этом у человека есть право настоять на том, чтобы следствие продолжалось, если он считает себя невиновным, он может это доказывать, — рассказывает член СПЧ и председатель комитета против пыток Игорь Каляпин. — Для того чтобы добиваться своей невиновности, в любом случае придется отказаться от амнистии и продолжить сидеть в колонии или в СИЗО. Иначе он будет освобожден по хитрой формулировке «освобожден по нереабилитирующим обстоятельствам». Большинство в том числе невиновных пользуются амнистией, но довольно часто люди продолжают бороться».
Именно так было с «болотным делом» — уголовным делом против участников митинга на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года: фигурантов обвинили в участии или организации массовых беспорядков. Обвинение базировалось на заявлениях пострадавших полицейских и видеозаписях протеста, вышедшего из-под контроля, когда полицейские начали силой разгонять участников акции. Из 30 обвиненных 12 смогли выйти на свободу в 2013-2014 годах по амнистии, остальным пришлось сидеть. Прослеживалась связь между амнистированием и признанием вины осужденными, хотя в теории значение имеет только статья.
«При этом под амнистию подпадают определенные категории осужденных, вне зависимости от того, признали ли они вину и как ведут себя в колонии. В этом смысле УДО гораздо справедливее, поскольку учитывает раскаяние и те шаги, которые человек совершает для исправления», — поясняет Каляпин.
Сейчас, спустя пять лет, можно сказать, что цикл «митинг — арест — амнистия» вновь запущен. После июльских акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 13 человек обвиняют все в тех же массовых беспорядках. При этом тот же СПЧ не обнаружил никаких беспорядков на улицах столицы.
Фигурантам уголовных дел в случае амнистии в 2020 году предстоит тяжелый выбор: либо свобода, либо реальные сроки по уголовной статье о массовых беспорядках. Правда, сейчас еще неизвестно, подпадет ли статья о массовых беспорядках под амнистию. Так что, вероятно, новость о возможной свободе станет ложной надеждой для тех, кто готов признать свою вину. И в итоге все останутся за решеткой.
«Амнистия — это такой акт гуманизма, а не справедливости. Честно говоря, несмотря на то что я правозащитник, я не являюсь поклонником амнистий. На мой взгляд, нам надо совершенствовать механизмы правосудия, чтобы уменьшать тюремное население, просто меньше сажать. Сам по себе механизм амнистии прописан грамотно с точки зрения того, как много и кого выпускать», — считает Каляпин.
Также для части «беспорядочников» амнистия будет отрезать путь к политической борьбе. Ведь несправедливое обвинение и заключение в колонии традиционно считается в России неотъемлемым атрибутом серьезного оппозиционера.
«С «Московским делом» еще ничего не ясно, даже ничего не слышно про дело о препятствовании работе избиркомов. А дело о массовых беспорядках вообще непонятное. Федотов (глава СПЧ) же заявляет, что ничего не было, а дело есть. Думаю, что обвиняемые не согласятся на амнистию, они же, что называется, «не от сохи» — не простые ребята. Ведь амнистия равнозначна судимости», — уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Именно этот комитет будет готовить законопроект об амнистии, когда предложения от СПЧ поступят в парламент.
Судьба амнистии тем более шаткая, ведь у президента России Владимира Путина нет пока позиции по этому вопросу. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет никакой сформулированной позиции у президента на этот счет. Никаких решений пока не принималось», — заявил Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли в Кремле идею амнистии в связи с 75-летием Победы в ВОВ и предложение распространить ее на экономические статьи Уголовного кодекса.
Стоит отметить, сам президент до этого заявлял, что амнистия вообще находится не в его полномочиях, а в ведении парламента. Амнистируют в России с 1994 года, за это время сотни тысяч осужденных вышли на свободу. Сотрудники правоохранительных органов следят за их поведением в том же режиме, что и за теми, кто вышел по УДО. Наиболее массовые амнистии традиционно связаны с юбилеями Победы. Так, в 2000 году отпустили 206 тысяч человек в связи с 55-й годовщиной Победы над нацистской Германией, а в 2013 году в честь 20-летия Конституции в большой мир вернулись всего 1132 человека.