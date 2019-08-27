Путин посетит школу №6 в Тулуне в День знаний

В Тулуне у Путина запланировано участие в «мероприятиях, посвященных Дню знаний», и встреча с населением. Ориентировочное время — около 16:00.





Путин приедет в среднюю общеобразовательную школу №6, рассказал Daily Storm источник в Иркутской области. Сейчас в учреждении идет капитальный ремонт. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев недавно посетил объект и дал указание ускорить работы, на которые область выделила 40 миллионов рублей. Еще 100 миллионов направлено на оборудование школы, сообщали СМИ. Здание обновляют полностью: меняют окна и полы, заново отделывают фасад и классы, а еще монтируют новое футбольное поле и площадку под мастерские для уроков технологии. Уже отремонтирован спортивный зал.





«Подготовка учреждений к началу учебного года — вопрос номер один. Учебный процесс должен начаться вовремя, независимо от чрезвычайной ситуации и последствий, которые мы сейчас ликвидируем... Нужно усиливаться, ускоряться», — говорил Владимир Якушев.





Школа будет готова к 1 сентября и откроет свои двери для учащихся в день визита президента. Дополнительно в нее смогут поступить 200 учеников. Другую школу, сильно поврежденную наводнением, в Тулуне решили снести.



