Путин посетит школу №6 в Тулуне в День знаний

Президент России Владимир Путин планирует 2 сентября снова посетить сибирский город Тулун — райцентр в 370 километрах от Иркутска, сообщил Daily Storm источник в Кремле. В первый день учебного года Путин приедет в школу №6. Затем президент выслушает местных жителей, пострадавших от сильнейшего наводнения. Летом Тулун затопила вышедшая из берегов из-за ливней и разлившаяся река Ия. Президент в июле приехал в город, оценил обстановку, а затем на встрече с чиновниками обрушился на них с критикой и назвал действия властей неразберихой.
В Тулуне у Путина запланировано участие в «мероприятиях, посвященных Дню знаний», и встреча с населением. Ориентировочное время — около 16:00.
Путин приедет в среднюю общеобразовательную школу №6, рассказал Daily Storm источник в Иркутской области. Сейчас в учреждении идет капитальный ремонт. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев недавно посетил объект и дал указание ускорить работы, на которые область выделила 40 миллионов рублей. Еще 100 миллионов направлено на оборудование школы, сообщали СМИ. Здание обновляют полностью: меняют окна и полы, заново отделывают фасад и классы, а еще монтируют новое футбольное поле и площадку под мастерские для уроков технологии. Уже отремонтирован спортивный зал.
«Подготовка учреждений к началу учебного года — вопрос номер один. Учебный процесс должен начаться вовремя, независимо от чрезвычайной ситуации и последствий, которые мы сейчас ликвидируем... Нужно усиливаться, ускоряться», — говорил Владимир Якушев.
Школа будет готова к 1 сентября и откроет свои двери для учащихся в день визита президента. Дополнительно в нее смогут поступить 200 учеников. Другую школу, сильно поврежденную наводнением, в Тулуне решили снести.
Владимир Путин 2 сентября вновь выслушает жалобы тулунцев и отзывы о восстановлении нормальной жизни после наводнения. Двое маленьких жителей Тулуна особенно ждут новостей от президента. Мальчику Диме глава государства во время прошлого визита пообещал подарить мерседес на пульте управления, а воспитаннику одного из детских садов по имени Матвей — отремонтировать детсад.
В администрации города и Министерстве образования Иркутской области не стали раскрывать Daily Storm планы по организации визита Путина. Ничего не рассказал и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Пресс-секретарь главы региона Сергея Левченко Ирина Алашкевич, которую СМИ недавно обвинили в том, что она обозвала тулунцев быдлом, не взяла трубку.
Кстати, после прошлого визита в Иркутскую область Путин призвал «напрочь исключить всякое чванство и хамство» на любом уровне власти. Глава государства подчеркнул, что главная цель власти — это «создать для людей достойные условия для жизни, особенно если люди попали в такую сложную ситуацию». 2 сентября президент оценит, как чиновники позаботились о пострадавших от стихии.
19 июля президент уже выслушал множество жалоб тулунцев. Путин узнал, что власти плохо информировали людей о том, куда обращаться, чтобы восстанавливать документы, получить нужные справки и так далее. Кроме того, Путин обратил внимание на неэффективное снабжение гуманитарной помощью, которая, по его словам «просто разбрасывается — в воду».
Тулунцы в завершение встречи попросили Путина их не бросать. Президент пообещал: «Ну что вы, я обязательно к вам еще приеду. Особенно нужно посмотреть, чтобы школы восстановили, чтобы дети пошли вовремя».
Тулун стал лишь одним из десятков городков и поселений Иркутской области, пострадавших от паводка. Уровень воды превышал норму в левых притоках Ангары и крупных реках, таких как Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Больше всего пострадали Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Куйтунский, Заларинский и Зиминский районы области. Тысячи людей остались без крова и электричества, несколько человек погибли. Ущерб региону губернатор Сергей Левченко оценил в 29 миллиардов рублей.