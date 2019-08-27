Майор_здорового_человека

— Хорошо. А что за провокации вы видели, может быть, лично пресекали?





— Провокация — понятие очень растяжимое. Мне лично приходилось вот такие сцены наблюдать: мы видим скопившуюся группу граждан, они никуда не идут, иногда хлопают, кто-то кричит. Мы начинаем подходить к ним группой по три-четыре человека. И еще до того, как мы успеваем к ним подойти, они начинают падать нам в ноги и кричать: «Зачем вы меня бьете». Ну вокруг сразу же камеры — репортеры, блогеры. Я, когда первый раз столкнулся с таким, даже слегка растерялся и остановился — очень странно выглядит. Напоминает тщательно спланированную психологическую атаку.





— То есть получается, что вы все белые и пушистые, а протестующие — сплошь провокаторы и наймиты из-за рубежа?





— Давайте вы не будете перевирать мои слова! Вы меня спросили о примерах провокаций, я вам их привел. И потом, естественно, я понимаю, что заводил — организаторов, координаторов и всех прочих, кто готов подставиться специально под дубинки, — их уж точно не подавляющее большинство. Обидно то, что они ведут за собой людей, а ребятишки им почему-то верят и тоже подставляются. Мне коллеги рассказывали, что кто-то из блогеров ради жареного материала также бросался на сотрудников, типа разнимать. Всякое бывало. Вплоть до того, что делают селфи когда мы проводим задержания. У каждого, как говориться, свои цели.





— Вы же не будете отрицать факты, когда сила применялась чрезмерно? Тот же случай 3-го числа с женщиной, которую ударил полицейский...





— Я не пытаюсь кого-то оправдать или осудить, но давайте поразмышляем. Во-первых, видео неполное, а только на определенном кадре. Для полноты картины было бы неплохо посмотреть, что происходило до этого. Во-вторых, я сомневаюсь, что здоровый мужик, ради того чтобы утихомирить девочку, будет ее бить. И потом, писали, что ее в больницу забрали с другой травмой, не связанной с ударом в область ребер. Как-то странно… В любом случае, нужно конкретно разбираться. Но также хотелось бы сказать и о другом. Этот случай вызвал резонанс, в том числе в рядах правозащитников. Как-то странно, а где их принципиальная позиция когда конкретные люди угрожают нам и нашим детям, матерям и женам? Ведь звучат серьезные угрозы. Где эти люди, когда наши сотрудники получают травмы? Вы помните, что бойцы были госпитализированы. Мы ведь тоже граждане, почему правозащитники не защищают наши интересы. А также интересы тех десятков тысяч человек, кому мешают эти несанкционированные митинги.





— Если он ее один мог вести, то почему вели двое? А в некоторых случаях ведут четверо.





— Послушайте! У Росгвардии и полиции нет какого-то особенного отношения к протестующим и не протестующим, они все граждане. Мы видим, что человек откровенно нарушает и не подчиняется нашим законным требованиям, мы его принуждаем соблюдать закон. Но чтобы он при «эвакуации» не поранился и не упал, чтобы его никто ненароком из толпы не задел, — мы его выводим в сопровождении коллег. При этом действуем сообща и чтобы предотвратить возможность нападения сзади или с другой стороны…