«Чтобы снять Корниенко – его надо убить». В Сахалине опасаются второго тура на выборах главы региона

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в 19 субъектах Российской Федерации пройдут выборы губернаторов регионов. Одной из самых проблемных территорий рискует оказаться Сахалинская область, где врио главы субъекта Валерий Лимаренко с высокой долей вероятности отправится во второй тур вместе с кандидатом от КПРФ, депутатом Госдумы Алексеем Корниенко, рейтинг которого по собственным замерам еще неделю назад составлял 25%. По информации Telegram-канала «КФО», 26 августа сложившаяся ситуация обсуждалась на отдельном совещании в администрации президента. Один из рассматриваемых вариантов решения проблемы — уговорить Геннадия Зюганова обменять Сахалин на Липецк. Кремлевские социологи фиксируют высокую вероятность второго тура и пытаются договориться с КПРФ. Впрочем, сами коммунисты уперлись рогом: никаких переговоров ни с кем не ведут, настроены только лишь на победу, а Геннадий Зюганов лично оказывает Корниенко всю необходимую поддержку.
Вспоминая предыдущие вторые туры, можно утвердительно сказать, что для системы власти они всегда неприятны и опасны, в случае если начинают показывать положительную динамику. В 2015 году до второго тура дело дошло в Иркутской области, где победил кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Сергей Левченко. В 2018 году в два тура прошли выборы во Владимирской области, Хабаровском крае и Республике Хакасия — в первых двух случаях победа осталась за кандидатами от ЛДПР (Владимир Сипягин и Сергей Фургал), в третьем пальму первенства не без труда взял представитель КПРФ Валентин Коновалов. Самыми скандальными стали выборы в Приморском крае, где результаты первого тура признали недействительными и назначили повторные выборы. Потерять еще один регион Дальневосточного федерального округа власти позволить себе не могут, особенно учитывая, что Лимаренко — выходец из «Росатома», который до 2016 года возглавлял нынешний первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Чтобы подправить рейтинг, врио главы Сахалинской области, самовыдвиженец на этих выборах Валерий Лимаренко делает все возможное — заливает регион деньгами, проектами и обещаниями.
Губернатор делает акцент на развитии потенциала области, создании комфортной среды для развития бизнеса, повышении конкурентоспособности региона. Лимаренко собирается строить «наукоград» в Южно-Сахалинске, добивается введения дополнительного авиарейса из Сахалина в Москву и возвращения «Аэрофлота» на остров. Помимо прочего — решает дорожную проблему, увеличивая бюджет дорожного фонда Сахалинской области на 60% — до 17 миллиардов рублей. Из последних ноу-хау — весьма громкая инициатива по снижению транспортного налога для сахалинцев.
Меры, принимаемые Валерием Лимаренко по наращиванию рейтинга и выходу из ситуации возможного второго тура, до боли напоминают предвыборную кампанию другого врио губернатора из соседнего региона. Точно так же при поддержке всей системы государственных СМИ в России экс-глава Сахалинской области и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заливал субъект деньгами, инвестициями и обещаниями сделать жизнь лучше перед новым туром отмененных ранее со скандалом выборов.
В КПРФ считают, что в сложившихся условиях у партии есть все шансы дойти до второго тура выборов и даже выиграть в них. Правда, для этого нужно понять — растет ли рейтинг третьего кандидата на этих выборах, представителя ЛДПР Дмитрия Флеера. На секретариате ЦК КПРФ, который прошел в понедельник, 27 августа, было дано поручение срочно провести социологический опрос в Сахалинской области.
«Как раз этим сейчас и занимаюсь», — прокомментировал Daily Storm секретарь ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний Сергей Обухов. Главный политтехнолог партии отмечает, что «падение рейтинга Лимаренко очевидно. Рост рейтинга Корниенко тоже очевиден. Хватит ли этого для второго тура — вот вопрос. Для этого помимо роста рейтинга Корниенко должен подрасти и рейтинг кандидата от ЛДПР. Сейчас мы это и проверяем. <…> Что касается гипотетических попыток снять Корниенко с выборов, то для этого его нужно убить. Законных оснований нет никаких».
В местном отделении партии уже проводили собственный социологический опрос жителей области, который выявил на прошлой неделе поддержку Корниенко в 25%. И это только лишь за три недели до выборов. Впрочем, слитые в Telegram-каналы данные закрытых опросов, проводимых региональными властями, говорят, что кандидат от КПРФ имеет поддержку лишь 16,2% избирателей, кандидат от ЛДПР – 11,5%, в то время как врио главы региона Валерий Лимаренко должен одержать победу уже в первом туре с результатом в 67,2% голосов.
Связаться с региональным отделением ЛДПР Daily Storm не удалось, однако выборы в Сахалинской области прокомментировали в центральном аппарате партии. Первый заместитель ЦА ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов рассказал, что своей социологии либерал-демократы не проводили, однако в данные опросов коммунистов они не верят.
«Думаю, что коммунисты обманывают. Это агитационный шаг. Мол, ребята, у нас 25% — голосуйте за нас, дайте нам дополнительно чуть-чуть голосов. Нет у них этих процентов. Поймите, Сахалин — это ссылка. Там люди ссыльные живут. Весь XX век туда люди ехали не отдыхать, не загорать. Как они будут за коммунистов голосовать? Смешно, бред просто-напросто», – заявил Каргинов.
По его словам, ЛДПР целиком и полностью поддерживает своего кандидата на пост главы региона Дмитрия Флеера, но многое будет зависеть и от него самого.
«Работаем максимально, насколько хватает сил, — продолжает первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР. — Мы не рассчитываем сдаваться, биться будем до последнего патрона. Любой результат нам интересен, поскольку избирательная кампания — это как тренировка для любого спортсмена. Мы лишний раз можем рассказать о программе партии, показать, что мы сделали и готовы сделать, а также лишний раз показываем, что у нас есть активные и образованные люди».
При этом Сергей Каргинов оказался не готов разговаривать о вероятности второго тура на выборах главы Сахалинской области, однако признал наличие «тектонических изменений» по всей стране — второй тур как таковой и проигрыш кандидата от власти может случиться где угодно.
Кандидат в губернаторы Сахалинской области от КПРФ Алексей Корниенко в разговоре с Daily Storm посоветовал не верить тому, что пишут в Telegram-каналах, или хотя бы подходить к вбрасываемой информации критично. Коммунист опроверг информацию о переговорах по отстранению своей кандидатуры с выборов. Сниматься он не собирается ни при каких условиях, даже если Лимаренко предложит ему пост в правительстве.
«Тема, что Сахалин разменяют на Липецк — чистой воды фейки. Мне вчера многие писали уже, звонили и говорили об этом, мол, как так-то? Этого не будет никогда! Сниматься я не буду — зачем мне это надо? Зацепить меня не за что, у меня все по закону. Если же меня снимут, получится то же самое, что произошло во Владимирской области — победит кандидат от ЛДПР, на этот раз Дмитрий Флеер. И что? Для них это такой же будет проигрыш. Ну и снятие меня с гонки — это скандал, который еще больше поднимет явку и недоверие к партии власти. Если мне предложат работать в правительстве Лимаренко — это тоже не ко мне. Быть статистом? Меня люди не поймут. Мы сами можем и будем определять социально-экономическую политику региона», — рассказывает Алексей Корниенко.
Впрочем, палки в колеса коммунисту Корниенко начали вставлять еще на первоначальном этапе предвыборной кампании. Против кандидата от КПРФ в регионе идут зарегистрированные кандидаты на пост главы Сахалинской области от партии «Коммунисты России» — Дмитрий Зенкин и от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) — Дмитрий Кочергин. У последнего и вовсе одинаковые агитационные баннеры с Корниенко.
«Им дали все преференции в области, а они на дебаты даже не ходят. Одному закинули 20 миллионов на избирательный счет, другому 37. Утром деньги поступили, вечером вся сумма была обналичена. Не приходится мне скучать», — рассказывает кандидат в губернаторы Сахалинской области от КПРФ.
Высокую протестную активность в Сахалинской области и вероятность второго тура в регионе также отмечают эксперты. Директор Института региональных проблем, эксперт по системе государственного управления современной России Дмитрий Журавлев считает, что пока еще ситуация фатально не проиграна, а значит применять «политическое ядерное оружие» против кандидата от КПРФ все-таки рано. Самое главное, советует Журавлев, ни в коем случае не снимать коммуниста с выборов — это лишь подтвердит испуг власти перед красным реваншем. При этом системой будет сделано все возможное и все, на что еще хватает пороха в пороховницах, лишь бы не допустить очередного проигрыша в Дальневосточном федеральном округе.
«Проиграть после Хабаровска еще и Сахалин — это называется тенденция, — объясняет политолог Журавлев. — В стране, в которой всегда выигрывает власть, проигрыш важен не тем, что вы потеряли регион, а тем, что у вас меняется тенденция. Если бы не было прошлых выборов, не было бы Хабаровска, не было бы Хакасии, не было бы Владимира, то Сахалин проиграть было бы жалко, но не смертельно. А вот после всех этих проигранных регионов — это уже проблема. Важны не абсолютные цифры, важна динамика. Если у вас количество провластных губернаторов уменьшается — это плохо. Нельзя давать отрицательную динамику».
Эксперт выражает стопроцентную уверенность, что власть не может отдать Сахалин, однако это не означает, что не существует вероятности второго тура, который будет для региональной и федеральной администрации сродни «штурму Берлина», поскольку опыт электоральных избирательных кампаний прошлого года показал людям, что кандидата не от власти можно выбирать — небеса на землю из-за этого не упадут: «Будут применены любые усилия, любые средства, только бы победил действующий руководитель — это очевидно. Вложены будут все федеральные ресурсы, какие только можно. Будет, как с Кожемяко. Его вели по принципу, что он не может проиграть. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Тогда казалось, что Кожемяко — это все! А еще недавно казалось, что у Лимаренко проблем не будет».
Глава Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев напоминает, что на Сахалине не любят варягов, коим является действующий врио губернатора Валерий Лимаренко — уроженец Харькова, который большую часть жизни проработал в Нижегородской области, а с 2007-го вплоть до своего назначения на пост врио губернатора Сахалинской области в 2018 году работал в структурах «Росатома».
«Есть понимание, что человек со стороны пришел не просто так, а с учетом того, что регион — донор, регион богатый, есть опасение, что действием нового губернатора может стать перераспределение доходов в пользу других регионов Дальнего Востока, как о том говорил в свое время полпред президента по ДФО Трутнев. Он несколько раз намекал, что Сахалину нужно делиться с другими и что часть средств надо изымать и перераспределять», — напоминает Калачев.
Сахалинская область — один из самых успешных субъектов Российской Федерации с профицитным бюджетом. По состоянию на 12 июля 2019 года расходная часть бюджета составляла 180 миллиардов рублей на 490 тысяч жителей региона, или по 367 тысяч на одного жителя региона. Для сравнения: расходная часть бюджета города Москвы — 2,6 триллиона рублей на 12,6 миллиона человек, или по 206 тысяч на одного жителя столицы.
Напомним, что в декабре 2018 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о горизонтальном субсидировании регионов, который позволяет субъектам Федерации обмениваться деньгами путем межбюджетного трансферта. В июле этого года законопроект был одобрен Советом Федерации, а 13 августа он вступил в силу. Сахалинская областная дума стала единственным региональным парламентом, который отправил в Госдуму отрицательный отзыв на данный законопроект. Депутаты всех думских фракций, включая «Единую Россию», высказали свои опасения относительно нововведений, предлагаемых кабинетом министров. Парламентариев не устроило, что они выведены из процедуры соглашения между губернаторами, а также что за счет сахалинского бюджета, практически со стопроцентной вероятностью, будут решаться проблемы других регионов.
«Главная проблема Лимаренко — его способность вписаться в образ идеального губернатора. А что это такое? Идеальный губернатор — драйвер развития территории, лоббист, защитник ее интересов и интересов местных жителей. В то, что он может быть защитником, думаю, большой веры нет», — отмечает глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
Аналитик считает, что второй тур вероятен, однако он будет означать не желание избавиться от Лимаренко, а желание продемонстрировать федеральному центру и полпредству президента в ДФО, что с сахалинцами надо считаться: «Надо что еще понимать. Кто-то же заказывает статьи против Лимаренко в таких помойках, как Moscow Post. Очевидно, что у Лимаренко есть недоброжелатели. Факт того, что он делает ставку на приезжих нижегородцев, москвичей и питерцев — большой раздражитель для местных элит. Итоги выборов в том числе от них и зависят».