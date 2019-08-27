«Чтобы снять Корниенко – его надо убить». В Сахалине опасаются второго тура на выборах главы региона

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в 19 субъектах Российской Федерации пройдут выборы губернаторов регионов. Одной из самых проблемных территорий рискует оказаться Сахалинская область, где врио главы субъекта Валерий Лимаренко с высокой долей вероятности отправится во второй тур вместе с кандидатом от КПРФ, депутатом Госдумы Алексеем Корниенко, рейтинг которого по собственным замерам еще неделю назад составлял 25%. По информации Telegram-канала «КФО», 26 августа сложившаяся ситуация обсуждалась на отдельном совещании в администрации президента. Один из рассматриваемых вариантов решения проблемы — уговорить Геннадия Зюганова обменять Сахалин на Липецк. Кремлевские социологи фиксируют высокую вероятность второго тура и пытаются договориться с КПРФ. Впрочем, сами коммунисты уперлись рогом: никаких переговоров ни с кем не ведут, настроены только лишь на победу, а Геннадий Зюганов лично оказывает Корниенко всю необходимую поддержку.





Вспоминая предыдущие вторые туры, можно утвердительно сказать, что для системы власти они всегда неприятны и опасны, в случае если начинают показывать положительную динамику. В 2015 году до второго тура дело дошло в Иркутской области, где победил кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Сергей Левченко. В 2018 году в два тура прошли выборы во Владимирской области, Хабаровском крае и Республике Хакасия — в первых двух случаях победа осталась за кандидатами от ЛДПР (Владимир Сипягин и Сергей Фургал), в третьем пальму первенства не без труда взял представитель КПРФ Валентин Коновалов. Самыми скандальными стали выборы в Приморском крае, где результаты первого тура признали недействительными и назначили повторные выборы. Потерять еще один регион Дальневосточного федерального округа власти позволить себе не могут, особенно учитывая, что Лимаренко — выходец из «Росатома», который до 2016 года возглавлял нынешний первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Чтобы подправить рейтинг, врио главы Сахалинской области, самовыдвиженец на этих выборах Валерий Лимаренко делает все возможное — заливает регион деньгами, проектами и обещаниями.





Губернатор делает акцент на развитии потенциала области, создании комфортной среды для развития бизнеса, повышении конкурентоспособности региона. Лимаренко собирается строить «наукоград» в Южно-Сахалинске, добивается введения дополнительного авиарейса из Сахалина в Москву и возвращения «Аэрофлота» на остров. Помимо прочего — решает дорожную проблему, увеличивая бюджет дорожного фонда Сахалинской области на 60% — до 17 миллиардов рублей. Из последних ноу-хау — весьма громкая инициатива по снижению транспортного налога для сахалинцев.