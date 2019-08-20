Тульская предвыборная буза на левом фланге

В столице оружейников городе Туле идет предвыборная кампания. В областную думу баллотируются кандидаты от 10 политических партий — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия Роста и Российский общенародный союз — всего 602 кандидата, из них 144 — по одномандатным округам, причем только пятеро — самовыдвиженцы. В муниципальных выборах будут участвовать 833 кандидата, из них 349 — кандидаты в Тульскую городскую думу.
Тула традиционно входит в «красный пояс», где КПРФ получает стабильное второе место. Но на выборах 2019 года борьба за левого избирателя развернулась нешуточная, ведь сражаются конкуренты на коммунистическом поле: КПРФ и «Коммунисты России» (КР).
В отличие от многих других регионов, избирательная кампания в Тульской области проходит весьма оживленно: кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Юрий Корецких объявил сухую голодовку с требованием навести порядок на выборах и провести референдум по поводу строительства мусорного полигона. Для порядка на выборах, по мнению Корецких, необходимо отправить в отставку руководителя правительства Тульской области, представителя «Единой России» Валерия Шерина, министра внутренней политики области Антона Агеева и главу избирательной комиссии Павла Веселова.
КПРФ обвиняет власти в том, что их кандидатов снимают с выборов, блокируют выпуск газет, а полиция незаконно задерживает их сторонников. Тульский областной суд уже не пустил на выборы выдвигавшихся в облдуму от партии Зюганова активиста Алексея Носова из города Алексин, представителя движения «Суть времени» в городе Кимовске Сергея Тимофеева и певца Игоря Талькова — младшего, который выдвигался в городе Щекино по одномандатному округу.
Еще в феврале губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил на коллегии прокуроров: «Необходимо обеспечить реализацию избирательных прав граждан, своевременно реагировать на любые нарушения законодательства. Наша общая задача — обеспечить честные прозрачные выборы».
Daily Storm разбирался, как возможное прохождение «Коммунистов России» в тульское областное заксобрание может изменить динамику избирательных кампаний по всей России.
А-ля Moscou
В Москве протест с массовыми беспорядками организовали кандидаты от оппозиции, которые не смогли пройти на выборы. В Тульской области ожидать такого, конечно, не приходится. Но некоторые кандидаты также ведут себя подобным резким образом. Например, тот же Корецких. Напомним, в Москве объявляла голодовку Любовь Соболь. Да и акции протеста против строительства мусорных полигонов проходили и в Подмосковье — в Ликино-Дулеве.
Корецких рассказал Daily Storm, что сейчас все-таки прекратил голодать, поскольку ведутся переговоры с администрацией. На своей странице в соцсети он публиковал видео, где снято, по его словам, как на него возле здания правительства области напал провокатор.
Градус событий в Туле и Москве трудно сопоставим, но схожести в них есть и она не случайна. Об этом рассказал Daily Storm тульский политтехнолог, руководитель агентства политического консультирования «Игнатов консалтинг» Алексей Игнатов. По его мнению, КПРФ пытается повысить градус накала на выборах в областную думу, чтобы получить больше голосов избирателей и повысить явку.
«Выборы пытаются скандализировать для получения информационных поводов. КПРФ, как мне кажется, посмотрев на протесты в Москве и увидев, что они находят отклик у людей, решили создать информационную волну. Один из кандидатов от КПРФ голодает перед администрацией, — заявил он. — Такое ощущение, что люди посмотрели телевизор, увидели митинги в Москве и голодовки несистемной оппозиции, протесты по мусорной тематике в Подмосковье, которые хорошо воспринимаются, и решили повторить в Туле. Коммунисты, видимо, решили расширить поддержку за счет протестов».
Другой политтехнолог, доцент МГУ, эксперт «Российской ассоциации политических консультаций» Григорий Казанков считает голодающего искренним человеком, которого использует руководство областного отделения КПРФ: «Корецких с какой-то целью привлекли к избирательной кампании. Мне кажется, он довольно искренне все это делает, другой вопрос, насколько искренни руководители тульской областной организации КПРФ, которые его используют. Мне кажется, Корецких — человек искренний и на самом деле переживает».
Конфликт на левом фланге
Отдельного внимания заслуживает ситуация, которая сложилась между КПРФ и партией «Коммунисты России» (КР). В марте 13 депутатов Тульской областной думы обратились к главе заксобрания с требованием досрочно освободить от занимаемой должности заместителя главы облдумы, члена фракции КПРФ Алексея Лебедева. Один из авторов обращения — член КПРФ, депутат облдумы Юрий Моисеев. После этого Моисеев был исключен из КПРФ, что вызвало ряд критических заявлений в адрес руководства КПРФ от однопартийцев.
Сейчас, по данным экспертов, Моисеев перешел в КР, которые также имеют шансы на выборах. КР может помочь то, что они по жеребьевке заняли первое место в избирательном бюллетене.
Daily Storm уже писал о разворачивающемся конфликте между конкурентами за левого избирателя, в ходе которого КР попытались подать иск в суд на регистрацию списка КПРФ.
«Тульское [отделение] КПРФ было очень неоднородным, там всегда было противостояние «молодых» и «старых» коммунистов. В Туле был губернатор, член КПРФ Василий Стародубцев, вокруг него сформировался круг сторонников. В конце 90-х — начале нулевых пришли молодые ребята — Олег Лебедев, Юрий Афонин, которые вышли сейчас на федеральный уровень, и у них есть свои амбиции», — поделился своим мнением Алексей Игнатов.
По словам политтехнолога, Тула ранее относилась к «красному поясу», где любая партия, использующая бренд коммунистов, имела шансы получить электоральную поддержку. «Я смотрю, как работают «Коммунисты России», и у них есть неплохой шанс преодолеть пять процентов на выборах в Думу Тульской области. Используют они его или нет — другой вопрос, но многие бывшие коммунисты ушли в КР, тот же Юрий Моисеев, бывшая жена Олега Лебедева Злата Лебедева-Пленникова», — добавил политтехнолог.
Для КПРФ выгодно «электризовать» ситуацию, чтоб увеличить явку, в то время как ЕР выгодно, чтоб выборы прошли спокойно. И то, что происходит в Туле, — это, по мнению политолога, и есть «нормальная политическая борьба», отмечает Григорий Казанков. «У нас так повелось, что в случае конфликта в КПРФ обиженная часть становится под знамена КР. Сейчас список КР возглавляет депутат областной думы от КПРФ Юрий Моисеев. В Туле был жесткий конфликт внутри областной организации КПРФ: многие обижены, что не стали кандидатами, некоторые обижены, что выдвинуты не туляки», — пояснил эксперт.
Впрочем, в конфликте возможна экономическая составляющая: с зимы в Тульской области началось строительство мусорного полигона на Новомосковском шоссе, что вызвало протесты среди местных жителей. Протестами воспользовались в КПРФ для активизации своего электората и использования в своей предвыборной кампании, задействовали свой ресурс в Госдуме для противодействия строительству. Это вызвало негатив у местных властей, которые хотели, чтобы строительство проходило бесконфликтно. В результате руководство КПРФ пошло «в лобовую» на власть, а власть в ответ поддержала выдвижение конкурентов КПРФ из «Коммунистов России». Это взбодрило избирательную кампанию.
В руководстве областной организации КПРФ комментировать конфликт с КР отказались, назвав его недостойным внимания и предложив осветить голодовку Корецких.
Член Президиума КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал Daily Storm, как он видит ситуацию в Тульской области: «Нет никакого конфликта, потому что нет никаких «Коммунистов России». Есть флажок администрации [Тульской области] и «Единой России», на котором написано «Коммунисты России». Есть конфликт Тульской областной организации КПРФ с [губернатором Тульской области Алексеем] Дюминым, [руководителем правительства Тульской области Валерием] Шериным. Понятно, что схватка неравная, и областная организация [КПРФ] в основном атакует не Дюмина, а Шерина, но это не спасает [от противостояния с администрацией]. Есть такое понятие — симулякр, административно вычленить из КПРФ соглашателей и прикормить. Без ресурса «Единой России» это все не действует».
В то же время Обухов признал наличие внутренних конфликтов в КПРФ, которые могут играть на руку КР. Также он признал, что часть левых избирателей не воспринимает КПРФ из-за претензий к партии Зюганова, но к КР, по словам Обухова, «это не имеет никакого отношения».
От КР ситуацию прокомментировал кандидат в депутаты облдумы и конкурент лидера КПРФ в Тульской области Алексея Лебедева Дмитрий Столбов: «Мы не конфликтуем с КПРФ, это они считают, что мы им враги, хотя в принципе наши цели и программы довольно близки».
Прогноз на будущее
На выборах в тульскую областную думу с февраля 2019 года действует смешанная система выборов: 24 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам и 12 – по партийным спискам, формирующихся по территориальным группам, которые состоят из двух округов каждая. Таким образом, в избирательном списке партии нет общеобластной части кандидатов, кандидаты разбиваются по территориальным группам. Это изменение усилило зависимость результата от личных качеств кандидатов и уменьшило влияние партийного бренда на избирателей.
Это же создало и предпосылки для конфликта между КПРФ и КР, поскольку, выдвигаясь от схожих партийных брендов, кандидаты могут играть на личной привлекательности перед избирателями.
Февральским решением областной думы муниципалитетам разрешается применять различные избирательные системы, коих теперь насчитывается пять. Это дает возможность использовать наиболее удобную систему для получения необходимого местным властям результата.
Итоги на выборах в тульскую областную и городскую думы эксперты считают весьма прогнозируемыми, единственная интрига сохраняется с прохождением КР в областное заксобрание.
«С выборами в областную думу избирательное поле в общем вполне спокойное. Однозначно проходят три парламентские партии — «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. «Справедливая Россия», скорее всего, тоже пройдет. Есть еще неплохие шансы пройти у КР: они ведут яркую агитацию, у них есть узнаваемые персонажи. Могут получить 6-7%», — заявил Daily Storm политтехнолог Алексей Игнатов.
По выборам в Городскую думу Тулы Игнатов предполагает следующий расклад: «Гарантированно проходят «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Но есть небольшой шанс пройти у партии «Яблоко». «Справедливая Россия», скорее всего, проходит на грани».
По мнению политтехнолога, обвинения КР в работе на власть, которые звучат со стороны КПРФ, несколько безосновательны — руководитель партии Максим Сурайкин старается получить места в тех парламентах, где есть для этого возможности. Прохождение в местные заксобрания повысит статус КР на выборах в Госдуму в 2021 году. Для этого партия Сурайкина использует внутренние конфликты у конкурентов и ошибки КПРФ при выдвижении своих кандидатов, что логично и закономерно в рамках предвыборной борьбы.
Хотя не все собеседники Daily Storm согласны с независимостью КР от власти. Редактор сайта «Тульские PRяники» Сергей Мигалин считает конкурентов КПРФ полностью зависимыми от местной администрации: «КР — это полностью подконтрольная областной администрации структура, которую возглавляет кандидат, на прошлых губернаторских выборах выполнявший роль «ростовой куклы». Поэтому отсеиваются кандидаты, мешающие единороссам проходить в муниципальные округа. <…> У КР есть свои амбиции, потому что им дают поиграть, но сказать, что они самостоятельные... [нельзя]».
Тульская область может стать одним из регионов, где в местный парламент пройдут конкуренты КПРФ. В перспективе это может оживить избирательные кампании по всей России, особенно на левом фланге, ведь все нынешние парламентские партии имеют свой стабильный и непересекающийся электорат, борьба между ними не ведется. Противостояние между конкурентами за левого избирателя будет вынуждать и КПРФ, и КР идти на более яркие и экстравагантные шаги, а значит — спекулировать на статусе «оппозиционности» и повышать градус избирательной кампании. А это может изменить «условия выборной регаты» по всей России.