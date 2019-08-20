Тульская предвыборная буза на левом фланге

Член Президиума КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал Daily Storm, как он видит ситуацию в Тульской области: «Нет никакого конфликта, потому что нет никаких «Коммунистов России». Есть флажок администрации [Тульской области] и «Единой России», на котором написано «Коммунисты России». Есть конфликт Тульской областной организации КПРФ с [губернатором Тульской области Алексеем] Дюминым, [руководителем правительства Тульской области Валерием] Шериным. Понятно, что схватка неравная, и областная организация [КПРФ] в основном атакует не Дюмина, а Шерина, но это не спасает [от противостояния с администрацией]. Есть такое понятие — симулякр, административно вычленить из КПРФ соглашателей и прикормить. Без ресурса «Единой России» это все не действует».





В то же время Обухов признал наличие внутренних конфликтов в КПРФ, которые могут играть на руку КР. Также он признал, что часть левых избирателей не воспринимает КПРФ из-за претензий к партии Зюганова, но к КР, по словам Обухова, «это не имеет никакого отношения».





От КР ситуацию прокомментировал кандидат в депутаты облдумы и конкурент лидера КПРФ в Тульской области Алексея Лебедева Дмитрий Столбов: «Мы не конфликтуем с КПРФ, это они считают, что мы им враги, хотя в принципе наши цели и программы довольно близки».





Прогноз на будущее





На выборах в тульскую областную думу с февраля 2019 года действует смешанная система выборов: 24 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам и 12 – по партийным спискам, формирующихся по территориальным группам, которые состоят из двух округов каждая. Таким образом, в избирательном списке партии нет общеобластной части кандидатов, кандидаты разбиваются по территориальным группам. Это изменение усилило зависимость результата от личных качеств кандидатов и уменьшило влияние партийного бренда на избирателей.





Это же создало и предпосылки для конфликта между КПРФ и КР, поскольку, выдвигаясь от схожих партийных брендов, кандидаты могут играть на личной привлекательности перед избирателями.





Февральским решением областной думы муниципалитетам разрешается применять различные избирательные системы, коих теперь насчитывается пять. Это дает возможность использовать наиболее удобную систему для получения необходимого местным властям результата.





Итоги на выборах в тульскую областную и городскую думы эксперты считают весьма прогнозируемыми, единственная интрига сохраняется с прохождением КР в областное заксобрание.





«С выборами в областную думу избирательное поле в общем вполне спокойное. Однозначно проходят три парламентские партии — «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. «Справедливая Россия», скорее всего, тоже пройдет. Есть еще неплохие шансы пройти у КР: они ведут яркую агитацию, у них есть узнаваемые персонажи. Могут получить 6-7%», — заявил Daily Storm политтехнолог Алексей Игнатов.





По выборам в Городскую думу Тулы Игнатов предполагает следующий расклад: «Гарантированно проходят «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Но есть небольшой шанс пройти у партии «Яблоко». «Справедливая Россия», скорее всего, проходит на грани».





По мнению политтехнолога, обвинения КР в работе на власть, которые звучат со стороны КПРФ, несколько безосновательны — руководитель партии Максим Сурайкин старается получить места в тех парламентах, где есть для этого возможности. Прохождение в местные заксобрания повысит статус КР на выборах в Госдуму в 2021 году. Для этого партия Сурайкина использует внутренние конфликты у конкурентов и ошибки КПРФ при выдвижении своих кандидатов, что логично и закономерно в рамках предвыборной борьбы.





Хотя не все собеседники Daily Storm согласны с независимостью КР от власти. Редактор сайта «Тульские PRяники» Сергей Мигалин считает конкурентов КПРФ полностью зависимыми от местной администрации: «КР — это полностью подконтрольная областной администрации структура, которую возглавляет кандидат, на прошлых губернаторских выборах выполнявший роль «ростовой куклы». Поэтому отсеиваются кандидаты, мешающие единороссам проходить в муниципальные округа. <…> У КР есть свои амбиции, потому что им дают поиграть, но сказать, что они самостоятельные... [нельзя]».





Тульская область может стать одним из регионов, где в местный парламент пройдут конкуренты КПРФ. В перспективе это может оживить избирательные кампании по всей России, особенно на левом фланге, ведь все нынешние парламентские партии имеют свой стабильный и непересекающийся электорат, борьба между ними не ведется. Противостояние между конкурентами за левого избирателя будет вынуждать и КПРФ, и КР идти на более яркие и экстравагантные шаги, а значит — спекулировать на статусе «оппозиционности» и повышать градус избирательной кампании. А это может изменить «условия выборной регаты» по всей России.