Минпросвещения: Отбирать телефоны у детей с 1 сентября никто не планирует

Четыре ведомства ополчились на смартфоны детей и взрослых. Роспотребнадзор выпустил для школ рекомендации, в которых говорится о том, что и детям, и учителям, и даже родителям стоит ограничить использование мобильных устройств в стенах храмов знаний. Послабления готовы сделать только по медицинским показателям, например для диабетиков, которым смартфоны помогают следить за уровнем сахара в крови. Инициативу поддержали Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования.
В пресс-службе Минпросвещения Daily Storm пояснили, что с 1 сентября отбирать телефоны у детей никто не будет. А рекомендации Роспотребнадзора хоть и желательны, но совершенно не обязательны к исполнению. В министерстве также уточнили, что ограничения на смартфоны уже действуют во многих школах страны.
«Мы отмечаем, что почти во всех регионах в ряде школ уже и так регулируют использование телефонов во время учебного процесса. Это в первую очередь документ Роспотребнадзора, мы его просто рекомендуем всем регионам и всем школам, опираясь на довольно объемную работу коллег», — рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
Работу действительно проделали значительную: составители рекомендации ссылаются на научные труды российских и зарубежных исследователей, в которых говорится о страшных последствиях использования смартфонов детьми. Гиперактивность, повышенная раздражительность, снижение умственной работоспособности, расстройство сна, нарушения коммуникативных способностей, склонность к депрессивным состояниям — далеко не полный список того, чем пугают пользователей девайсов.
Заведующая кафедрой конфликтологии Института прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий, педагог-психолог Наталья Клыкова рассказала Daily Storm, откуда действительно берутся психологические и неврологические проблемы у детей. Оказывается, связать их с использованием гаджетов довольно сложно.
«Если опираться даже только на даты публикации и источники этих научных работ, то я бы не стала считать их истиной в последней инстанции. Раздражительность и тревожность у детей развивается не из-за смартфонов. Это реакция организма на внешнюю среду. А гиперактивность — диагноз, связанный с врожденными особенностями нервной системы», — пояснила Клыкова.
При этом, указала педагог, если ребенок захочет отвлечься, то никакой смартфон ему не нужен. Достаточно обратиться к собственному школьному опыту и вспомнить, как «досмартфонные» дети успешно весь урок переписывались на обрывках бумаги, читали под партой и даже умудрялись играть в карты и шахматы.
«Мне кажется, что желание ограничить использование смартфонов на территории школ вызвано не заботой о здоровье детей и качестве их обучения, а неспособностью значительной части преподавателей организовать учебный процесс так, чтобы дети были включены в урок. Я полностью согласна с тем, что если ребенку на уроке скучно, он найдет другой способ себя занять, даже и без смартфона», — рассуждает Клыкова.
При этом, «смартфонное зло» тоже не абсолютно — талантливый педагог может обратить его на благо учебному процессу. Например, можно просить детей самостоятельно искать какую-то информацию на скорость. Ну а если телефоны у детей действительно занимают все внимание, то можно установить правила и ограничения исключительно внутри классного коллектива.
«В каждом классе, у каждого учителя столько своих особенностей, что вывести универсальный рецепт невозможно. Одна моя коллега уже очень давно при входе в класс ставит корзиночку, куда дети складывают свои телефоны. Ни у кого это не вызывает вопросов — это просто правила игры, заранее установленные и обговоренные. А другая моя коллега, наоборот, просит учеников искать часть информации в интернете прямо на уроке. Этот вопрос можно решать по-разному», — считает заслуженный учитель РФ, филолог, учитель русского языка и литературы гимназии №1567 Лев Соболев.
Тревога перед вездесущими смартфонами может быть обусловлена и весьма реальными факторами. Например, тем, что дети спокойно списывают из интернета стандартные контрольные работы. Речь идет не о привычных для старшего поколения шпаргалках с формулами, а о готовых задачах, с верными значениями и ответами. Тут специалисты разводят руками: жульничать подростки умели всегда, а современные методы требуют современных ответов. При этом Наталья Клыкова напоминает, что юридически забрать телефон у подростка нельзя: это его личная вещь.
«Есть еще юридический аспект ограничения пользования телефонами в школе. Забрать гаджет у ребенка никто не имеет права. Это его личная вещь. Да, можно попросить выключить звук и вибрацию, но не более того. И еще многие учителя боятся того, что дети будут фиксировать на своих смартфонах факты нарушения педсоставом своих обязанностей. А без такой фиксации доказать подобные факты довольно сложно», — поделилась Клыкова.
Запрещать что-то в отечественном образовании — это традиция: в советский период внимательно следили за школьной формой и пионерским галстуком, в современной России невозможно попасть на ЕГЭ без досмотра «до трусов». При этом анархисты и нарушители общего порядка находятся всегда, иногда их даже поддерживают родители. «Телефонную рекомендацию» наверняка изучат в большинстве школ, однако, скорее всего, каждое учебное заведение останется при своих, давно устоявшихся правилах.
«Есть вещи, запрет на которые явно оправдан: скажем, курение и алкоголь. Когда я только пришел в свою школу в 1976 году, на линейках каждое утро нарушителей школьной формы отправляли домой. Были даже те, кто этим пользовался. Но бывают случаи, когда усердие превозмогает рассудок. Вот тут, мне кажется, тот самый случай», — напоминает Лев Соболев.