Минпросвещения: Отбирать телефоны у детей с 1 сентября никто не планирует

Работу действительно проделали значительную: составители рекомендации ссылаются на научные труды российских и зарубежных исследователей, в которых говорится о страшных последствиях использования смартфонов детьми. Гиперактивность, повышенная раздражительность, снижение умственной работоспособности, расстройство сна, нарушения коммуникативных способностей, склонность к депрессивным состояниям — далеко не полный список того, чем пугают пользователей девайсов.





Заведующая кафедрой конфликтологии Института прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий, педагог-психолог Наталья Клыкова рассказала Daily Storm, откуда действительно берутся психологические и неврологические проблемы у детей. Оказывается, связать их с использованием гаджетов довольно сложно.





«Если опираться даже только на даты публикации и источники этих научных работ, то я бы не стала считать их истиной в последней инстанции. Раздражительность и тревожность у детей развивается не из-за смартфонов. Это реакция организма на внешнюю среду. А гиперактивность — диагноз, связанный с врожденными особенностями нервной системы», — пояснила Клыкова.





При этом, указала педагог, если ребенок захочет отвлечься, то никакой смартфон ему не нужен. Достаточно обратиться к собственному школьному опыту и вспомнить, как «досмартфонные» дети успешно весь урок переписывались на обрывках бумаги, читали под партой и даже умудрялись играть в карты и шахматы.





«Мне кажется, что желание ограничить использование смартфонов на территории школ вызвано не заботой о здоровье детей и качестве их обучения, а неспособностью значительной части преподавателей организовать учебный процесс так, чтобы дети были включены в урок. Я полностью согласна с тем, что если ребенку на уроке скучно, он найдет другой способ себя занять, даже и без смартфона», — рассуждает Клыкова.





При этом, «смартфонное зло» тоже не абсолютно — талантливый педагог может обратить его на благо учебному процессу. Например, можно просить детей самостоятельно искать какую-то информацию на скорость. Ну а если телефоны у детей действительно занимают все внимание, то можно установить правила и ограничения исключительно внутри классного коллектива.





«В каждом классе, у каждого учителя столько своих особенностей, что вывести универсальный рецепт невозможно. Одна моя коллега уже очень давно при входе в класс ставит корзиночку, куда дети складывают свои телефоны. Ни у кого это не вызывает вопросов — это просто правила игры, заранее установленные и обговоренные. А другая моя коллега, наоборот, просит учеников искать часть информации в интернете прямо на уроке. Этот вопрос можно решать по-разному», — считает заслуженный учитель РФ, филолог, учитель русского языка и литературы гимназии №1567 Лев Соболев.





Страх перед знанием